Da Galactic-07 ai velivoli “Delta”: Virgin Galactic guarda avanti

Virgin Galactic non ritiene che un’indagine in corso su un problema registratosi nel suo più recente lancio suborbitale possa ritardare il successivo, mentre si concentra su una nuova generazione di veicoli. In una conferenza i responsabili dell’azienda hanno dichiarato di aspettarsi comunque di lanciare la missione Galactic-07 entro il 2° trimestre dell’anno, nonostante quanto accaduto durante Galactic-06 il 26 gennaio, in cui un perno di allineamento è caduto dall’aereo madre VMS Eve dopo il rilascio di Unity.

“Stiamo facendo progressi davvero solidi,” ha detto Mike Moses, presidente delle operazioni spaceline di Virgin Galactic. Ha inoltre spiegato che l’azienda ora è in grado di ricreare le circostanze che hanno permesso al perno di allineamento di allentarsi e sta ora lavorando per “potenziare la robustezza” del meccanismo di ritenzione del perno. “Non prevediamo alcuna conseguenza su Galactic-07 per il secondo trimestre, e l’indagine sta procedendo molto bene con la FAA,” ha precisato.

Il prossimo volo porterà nello Spazio suborbitale 4 clienti, che Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin, ha descritto come un “manifesto misto” di ricercatori e astronauti privati. L’azienda non ha ancora divulgato le identità dei clienti che voleranno nella prossima missione o una data di lancio più specifica.

Virgin Galactic e l’ultimo volo di VSS Unity

Galactic-07 potrebbe anche essere l’ultimo volo di VSS Unity. L’azienda ha dichiarato a novembre di avere intenzione di interrompere i voli del veicolo spaziale a metà anno per concentrare le risorse sullo sviluppo della classe Delta di veicoli suborbitali.

I veicoli di classe Delta saranno quasi identici a VSS Unity, ha spiegato Moses. Le differenze nei disegni interni e l’uso di compositi ad alta temperatura consentiranno ai veicoli di classe Delta di essere più leggeri, consentendo loro di trasportare 6 clienti invece dei 4 di Unity. Il design, insieme a estesi test a terra, supporterà anche un tasso di volo di 8 al mese rispetto a 1 per Unity.

I responsabili dell’azienda hanno delineato un luminoso futuro a lungo termine per Virgin Galactic una volta che i veicoli di classe Delta saranno in servizio. Una flotta di 4 o 5 veicoli spaziali e due aerei madre potrebbe supportare 300-400 voli all’anno, generando ricavi di oltre 1 miliardo di dollari l’anno. Quei voli servirebbero un mercato totale di circa 300mila persone in tutto il mondo con interesse e mezzi per pagare un volo, ha stimato l’azienda sulla base delle sue ricerche.

Sebbene Spaceport America nel Nuovo Messico rimarrà il suo centro operativo, l’azienda sta considerando opzioni a lungo termine per espandersi in altri siti negli Stati Uniti o in altri Paesi, nonché per espandersi a Spaceport America stesso, un processo che è ancora a 5 anni di distanza.

