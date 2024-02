Perso un pezzo durante l’ultimo volo suborbitale, Virgin Galactic bloccata a terra

MeteoWeb

Virgin Galactic ha perso un pezzo funzionale per l’aggancio del suo velivolo spaziale suborbitale VSS Unity all’aereo madre VMS Eve durante il suo più recente volo spaziale commerciale. L’azienda ha dichiarato che durante “Galactic-06” il 26 gennaio, VMS Eve ha perso un perno di allineamento utilizzato per garantire che VSS Unity sia mantenuto nella posizione corretta mentre agganciati. Mentre i velivoli si innalzano, il duo agganciato sperimenta forze intense come la resistenza: il perno di allineamento aiuta a distribuire queste forze lungo il punto di ancoraggio strutturale di Eve, ma non supporta il peso di VMS Unity. Virgin Galactic ha spiegato che il perno si è staccato dopo che SpaceShip si era separato dall’aereo madre come previsto, a un’altitudine di circa 13.700 metri.

Virgin Galactic ha notificato il problema alla Federal Aviation Administration (FAA) il 31 gennaio, secondo una dichiarazione dell’azienda. Nonostante il perno perso, l’azienda afferma che non c’era pericolo e non ci sono stati danni ad entrambi i velivoli e, poiché il volo è avvenuto in spazio aereo controllato, non c’era un grande rischio per nulla al di sotto di esso. “Galactic 06 è stato un volo sicuro e di successo condotto in conformità con le rigorose procedure e protocolli di volo di Virgin Galactic,” ha sottolineato l’azienda. “In nessun momento il perno di allineamento staccato ha comportato un impatto sulla sicurezza dei veicoli o dell’equipaggio a bordo“.

Virgin Galactic condurrà un’indagine insieme alla FAA e fornirà un aggiornamento prima della sua prossima missione, Galactic-07, che dovrebbe decollare nel secondo trimestre del 2024.

La FAA ha rilasciato una dichiarazione che afferma Virgin Galactic sarà bloccata a terra fino a quando l’indagine non sarà completata. “Il ritorno al volo è basato sulla determinazione della FAA che qualsiasi sistema, processo o procedura relativa all’incidente non influisce sulla sicurezza pubblica,” ha sottolineato la FAA, come riportato dalla CNN. “Inoltre, Virgin Galactic deve richiedere e ricevere l’approvazione dalla FAA per modificare la sua licenza che incorpora le azioni correttive e soddisfa tutti gli altri requisiti di licenza“.

Il recente volo, tra l’altro, è stato anche uno degli ultimi per Unity, se tutto andrà come previsto. L’azienda ha pianificato il ritiro della sua flotta attuale di veicoli suborbitali a favore dei suoi nuovi aeroplani spaziali della classe “Delta“, che saranno in grado di volare con una cadenza di 2 missioni a settimana. Si prevede che il primo veicolo della classe Delta inizi campagne di volo di prova nel 2025, con voli commerciali che apriranno nel 2026.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.