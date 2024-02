Azienda vicentina al lavoro per l’”AirBag salvaoperaio in caduta”, si gonfia in pochi millesimi di secondo

MeteoWeb

In un mondo in cui la sicurezza sul lavoro è una priorità imprescindibile, un’invenzione italiana promette di rivoluzionare il settore: il gilet anti-infortuni WorkAir, capace di gonfiarsi in un quarto di battito di ciglia per attutire la caduta degli operai. Questo dispositivo innovativo potrebbe rappresentare la chiave per evitare una buona parte dei 28mila incidenti sul lavoro che si verificano ogni anno in Italia a seguito di cadute dall’alto.

L’origine dell’innovazione

L’azienda dietro a questa rivoluzionaria invenzione è D-Air Lab, una PMI con sede a Vicenza, fondata nel 2016 da Lino Dainese. Dainese, noto come il “re delle tute da moto“, ha da sempre dimostrato un’impressionante capacità nel creare dispositivi protettivi per atleti professionisti come Valentino Rossi e Max Biaggi. È proprio da questa esperienza nel mondo delle competizioni motociclistiche che nasce l’idea di trasformare la tecnologia degli airbag indossabili per la sicurezza degli operai.

La tecnologia dietro il gilet anti-infortuni

Il funzionamento del gilet anti-infortuni WorkAir è stato meticolosamente studiato e testato. Certificato come dispositivo di Protezione Individuale (DPI) dopo 286 test d’impatto, il gilet è progettato per i lavoratori impiegati in attività ad altezza, come nel settore delle costruzioni e dell’energia. Grazie all’interesse manifestato da giganti del settore come Enel e Tim, il dispositivo è già stato industrializzato e oltre mille modelli sono stati venduti sia in Italia che in Paesi come Giappone e Corea.

Espansione e prospettive future

Nonostante i successi ottenuti finora, D-Air Lab ha ambizioni ben più grandi. La startup, che conta un fatturato vicino al milione di euro e ha il 24,7% di Dainese Spa come azionista, ha investito oltre 10 milioni di euro in ricerca e sviluppo. Con 28 domande di brevetti e brevetti concessi, l’azienda si è guadagnata una reputazione per le sue soluzioni tecniche innovative.

Una delle ultime innovazioni presentate dall’azienda è FutureAge, un airbag progettato per proteggere anziani e persone con difficoltà motorie o neurologiche. Questo dispositivo, che si attiva solo in caso di necessità e prima che la persona tocchi terra, potrebbe rappresentare una svolta nella prevenzione degli infortuni domestici e nella sicurezza degli anziani. La recente tragedia di Firenze non fa altro che ricordarci quanto dispositivi come questi siano necessari a preservare la vita, evitando tantissimi incidenti mortali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.