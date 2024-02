Intensa grandinata alle Baleari: imbiancate anche le spiagge di Minorca | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo di siccità, la situazione è finalmente cambiata sul Mediterraneo, la zona d’Europa più colpita dalla scarsità di precipitazioni e dai suoi effetti. In Italia, sono tornate piogge e neve e anche le Baleari sono state interessate dal mutamento delle condizioni meteo. Non è un’immagine comune nell’inverno di Minorca ma la mattina di ieri, sabato 24 febbraio, ha portato nubi scure e un forte temporale nel nord dell’isola carico di grandine che ha imbiancato l’area.

Le immagini a corredo dell’articolo somigliano a cartoline di Natale, ma il paesaggio non è imbiancato dalla neve, bensì dalla grandine. Secondo diversi residenti di Fornells, il temporale è arrivato presto e ha cominciato a scaricare grandine intorno alle 7 del mattino. L’intensa grandinata è durata circa 20 minuti, lasciando un paesaggio completamente invernale; persino le spiagge sono state coperte di bianco.

Dopo giorni soleggiati e temperature diurne elevate, l’ultima parte di febbraio porta con sé un cambiamento radicale del tempo. Il temporale che è entrato a Minorca ha portato un calo delle temperature, con minime che sono scese fino a +6°C in zone come Cala Galdana e massime non oltre i +17°C.

Intensa grandinata imbianca le strade di Minorca

