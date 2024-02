Maltempo Algeria, tornano piogge e neve nelle aree più colpite dalla siccità | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge e neve sono tornate in soccorso all’Algeria colpita dalla siccità. In particolare, le precipitazioni hanno interessato vaste aree dell’Algeria centrale ed occidentale. La neve è scesa ad imbiancare le province di Tlemcen e Tiaret (ovest), mentre forti piogge hanno colpito Ghelizane, Mostaganem, Saida e Mascara, sempre nella parte occidentale del Paese.

La Gendarmeria nazionale, una forza affiliata al Ministero della Difesa (analoga ai Carabinieri in Italia), ha riferito in successivi comunicati diramati questa mattina che diverse strade sono state chiuse a causa della neve in alcune province centrali e occidentali del Paese, tra cui Medea, Bouira, Tizi Ouzou, Chlef e Tissemsilt. La stessa fonte ha indicato che sono state anche segnalate difficoltà di circolazione a causa della neve su diverse strade nelle regioni centrali e occidentali del Paese.

Il Dipartimento meteorologico del governo prevede che questa sera e domani continueranno a cadere forti piogge e neve al di sopra dei 900 metri su vaste aree dell’Algeria centrale ed orientale. Le regioni centrali e occidentali sono considerate le più colpite dalla siccità che dal 2020 sta affliggendo l’Algeria, il che ha fatto abbassare i livelli delle dighe, danneggiando anche le produzioni agricole.

Neve in Algeria, caos sulle strade

