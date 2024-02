Gravità Post-Quantistica: la teoria che unisce il conoscibile e l'”immaginabile” nell’Universo

MeteoWeb

Nel vasto panorama della fisica moderna, emergono spesso concetti che catturano l’immaginazione degli scienziati e del pubblico. Uno di questi è l’idea affascinante di una “gravità post-quantistica“, un concetto che fonde due delle più grandi teorie della fisica: la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica. Questa unione promette di aprire le porte a nuove comprensioni dell’universo, aprendo la strada a una visione completamente nuova della realtà fisica.

La sfida dell’unificazione

Il team di ricerca guidato da Jonathan Oppenheim dell’University College di Londra ha introdotto una prospettiva rivoluzionaria nella fisica teorica, suggerendo che sia la meccanica quantistica a richiedere aggiornamenti, anziché tentare di adattare la gravità e lo spaziotempo di Einstein ai principi quantistici. Questa prospettiva audace, che ribalta decenni di sforzi per unificare queste due grandi teorie, propone che lo spaziotempo possa rimanere una entità “classica”.

La teoria di Oppenheim mira a risolvere la contraddizione matematica tra meccanica quantistica e relatività generale, suggerendo che forse è la meccanica quantistica stessa che richiede modifiche. Questo approccio offre la promessa di essere sperimentalmente falsificabile, offrendo diverse vie per testarne la validità.

Materia e Spaziotempo

Il fisico Carlo Sparaciari, uno degli autori degli studi, spiega come la loro teoria suggerisca che la gravità e lo spaziotempo siano concetti classici, mentre la materia rimane quantistica. Questa distinzione fondamentale potrebbe introdurre un certo grado di casualità nello spaziotempo, manifestandosi in variazioni nel peso di oggetti familiari come mele o atomi.

Intrigante è l’idea che la gravità, una forza macroscopica che regola il moto dei pianeti e la struttura stessa dell’universo, possa essere considerata “classica“, mantenendo intatto il suo carattere predittivo e deterministico. Allo stesso tempo, la materia, che comprende le particelle subatomiche che costituiscono il tessuto fondamentale dell’universo, rimane intrinsecamente quantistica, soggetta a principi probabilistici e indeterminati.

Verso una “Teoria del Tutto”

Per decenni, i fisici hanno tentato di formulare una “Teoria del Tutto” che unisca la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica. La sfida principale risiede nella incompatibilità fondamentale tra queste due teorie: la relatività generale, una descrizione classica della gravità che ignora gli effetti quantistici, e la meccanica quantistica, che non può spiegare la forza di gravità.

Questo divario concettuale ha generato numerose proposte, ciascuna con il suo approccio unico nel tentativo di superare le barriere tra questi due mondi concettuali. Dalla teoria delle stringhe, che ipotizza particelle fondamentali come “stringhe” vibranti in dimensioni spaziali aggiuntive, alla gravità quantistica a loop, che cerca di quantizzare lo spaziotempo stesso, gli sforzi per una unificazione teorica sono stati vasti e diversificati.

L’epoca della Fisica Post-Quantistica

Il concetto di “post-quantistico” evoca un’epoca della fisica che va oltre la nostra comprensione attuale, suggerendo la necessità di una teoria della gravità che non solo incorpori gli effetti quantistici, ma li estenda o superi, magari attraverso nuovi principi o entità fisiche. Questo potrebbe abbracciare concetti come dimensioni extra, particelle ipotetiche ancora non scoperte, o nuove interazioni fondamentali.

L’idea di una gravità post-quantistica rappresenta una svolta epocale nella nostra comprensione dell’universo, aprendo la strada a nuove e affascinanti direzioni di ricerca. Mentre gli scienziati continuano a esplorare questi territori inesplorati, resta da vedere quale visione del cosmo emergerà, ma una cosa è certa: il viaggio verso la comprensione completa dell’universo è appena cominciato e finalmente, grazie alla gravità post-quantistica, Einstein e Planck possono condividere un caffè senza discutere su chi abbia ragione

