Che sta succedendo a Guayaquil? “E’ un problema molto grave”

A Guayaquil, una delle città più violente dell’America Latina, dove i pochi parchi sono oasi preziose, gli alberi sono appassiti e hanno perso le foglie. La causa è la cocciniglia – nota anche come pidocchio delle piante – un insetto vorace che divora le specie endemiche. La sua proliferazione sta ora minacciando anche colture emblematiche come le banane, di cui l’Ecuador è il primo esportatore mondiale. I maestosi saman, i ceibos luminosi e i guayacan fluorescenti – essenziali per combattere l’erosione del suolo – sono solo alcune delle specie colpite da questo insetto parassita biancastro, simile a un fiocco di neve, che si annida nei rami.

John Garcia, nativo e residente del grande porto nel sud-ovest dell’Ecuador, ricorda che fino al 2019 poteva godere dell’ombra naturale passeggiando nel giardino della Citadelle Kennedy, nel nord della città soprannominata la Perla del Pacifico. “Ora è un parco morto. Un tempo qui c’era una fauna selvatica, uccelli, molte iguane“, ha dichiarato questo fotografo di 61 anni, appassionato osservatore della flora e della fauna locali. Secondo le autorità locali, la cocciniglia (Maconillicococcus hibiscus) “ha attaccato la Colombia 10 anni fa” e “ora è molto presente nel nostro Paese“. La sua diffusione è stata facilitata dalla pandemia di Covid-19, che ha colpito duramente la città e ha paralizzato ogni azione pubblica.

In questa area urbana di tre milioni di abitanti, lungo le rive del fiume Guayas e dei suoi affluenti, epicentro del narcotraffico che incancrenisce il Paese, i pochi spazi verdi sono apprezzati per la loro freschezza e come fragili isole di svago in mezzo alla violenza quotidiana delle gang. Fino a pochi anni fa, i viali principali erano costellati di alberi verdeggianti. Oggi molti di essi sono morti, secchi, con i tronchi spellati che aspettano solo di essere abbattuti. In risposta all’epidemia, a luglio il sindaco Aquiles Alvarez ha promesso “un piano d’azione globale“, parlando di “un problema grave e deplorevole“. A metà gennaio, il quotidiano Primicias ha espresso sorpresa per il fatto che “non sappiamo ancora quale sia il piano“. Secondo la stampa, i dati del Comune per il 2022 indicavano che il contagio si era diffuso in 903 parchi e spazi verdi. L’assessorato all’ambiente del Comune sostiene di aver trattato finora 2.900 alberi con un protocollo fitosanitario ed endoterapico, e ha promesso di ripiantarne altri 2.000. “Stiamo lavorando duramente per recuperare gli alberi malati, ma è un processo lento“, si è difeso il capo del dipartimento, Adrian Zambrano, affermando che i risultati “sono stati positivi all’80%” e che l’epidemia dovrebbe essere completamente sotto controllo entro due anni.

Tuttavia, le associazioni di quartiere allarmate stanno facendo del loro meglio per combattere il flagello. Nella zona privilegiata di Samborondon, le donne si riuniscono per pulire e trattare la vegetazione malata. “Se non prendiamo in mano la situazione, i prossimi alberi a morire saranno gli ulivi neri“, avverte Maria Fernanda Baquerizo, rappresentante del club di giardinaggio di Castelago. Queste dieci donne sono state addestrate da un’università locale (Uess) a combattere l’infestazione senza l’uso di prodotti chimici, iniettando trattamenti fitosanitari direttamente nel tronco.

Per il fotografo Garcia, la cocciniglia provoca un effetto a catena che si ripercuote sugli ecosistemi circostanti. L’entomologa Miriam Arias, dell’Uees, avverte dell’impatto della cocciniglia sugli allevamenti di banane, il prodotto di punta dell’economia ecuadoriana. Una volta contaminati, i grappoli vengono respinti “perché nessuna cocciniglia, viva o morta può essere spedita all’estero“, spiega l’esperta. Il rischio è che la diffusione della cocciniglia sia causata dall’uomo. “Una singola foglia infetta trasporta fino a 500 uova, può attaccarsi ai nostri vestiti e può essere facilmente trasportata“, spiega Arias.

Nel 2021, in Ecuador sono state scoperte altre specie di cocciniglie invasive, che sono state controllate utilizzando lo stesso protocollo che ne ha impedito la proliferazione in Colombia. Il rimedio: la coccinella Novius punicus, un insetto che attacca il parassita. “Queste cocciniglie non sono mai state controllate con successo con insetticidi in nessuna parte del mondo, quindi è un fallimento“, dice Arias. “Il miglior controllo è quello biologico, con l’allevamento e il rilascio di coccinelle” e anche di vespe. Ma le autorità locali “non lo fanno, preferiscono fumigare di notte e avvelenare le persone“, accusa Arias. Anche la sua collega Natalia Molina avverte: “La diffusione di questo parassita raggiungerà le colture commercialmente redditizie“.

