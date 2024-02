H3 scalda i motori, sabato il lancio del nuovo razzo giapponese

MeteoWeb

L’Agenzia spaziale giapponese JAXA ha reso noto che il nuovo razzo H3 effettuerà il suo 2° volo di prova sabato, dopo un rinvio di 2 giorni a causa di previsioni meteo avverse nel sito di lancio nel Sud/Ovest del Giappone. Il decollo era originariamente programmato per giovedì ma è stato posticipato a causa di fulmini e venti forti previsti presso il Tanegashima Space Center.

La Japan Aerospace Exploration Agency, o JAXA, ha specificato oggi che il razzo H3 tenterà un volo di prova sabato con una finestra di lancio alternativa fino alla fine di marzo.

JAXA sta sviluppando H3 da oltre un decennio come successore del suo attuale H-2A, per il quale sono previsti solo altri 2 voli prima del suo ritiro. Il prossimo lancio è seguito con attenzione come test per lo sviluppo spaziale del Giappone dopo che H3 ha fatto registrare un fallimento nel suo volo inaugurale, lo scorso marzo, quando il razzo è stato distrutto insieme al suo payload, il satellite ALOS-3. Questa volta, il razzo trasporterà una replica del satellite ALOS, chiamato VEP-4. JAXA afferma che l’obiettivo principale del secondo test è mettere il razzo nella traiettoria prevista. L’agenzia vuole anche mettere in orbita due microsatelliti di osservazione.

H3 è progettato per trasportare payload più grandi rispetto ad H-2A a costi molto inferiori, per essere competitivo a livello globale. Le aspettative sono alte dopo una recente serie di successi. JAXA ha compiuto un atterraggio storico di precisione sulla Luna il mese scorso.

