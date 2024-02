Il futuro della famiglia: le allarmanti prospettive demografiche

MeteoWeb

“Parenti serpenti“, “fratelli coltelli“, espressioni che da secoli riflettono la complessità e talvolta la tensione all’interno delle famiglie. Sebbene spesso utilizzati in tono scherzoso, questi proverbi evidenziano una verità universale: la famiglia è il fondamento della società umana, un tessuto intricato di relazioni che, secondo uno studio recente, sta subendo una profonda trasformazione.

Analisi demografica del 2100

Uno sguardo attento alle statistiche demografiche del 2100 rivela una prospettiva sorprendente. Uno studio condotto da un team internazionale di scienziati e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences nel 2023 ha tracciato un quadro del futuro della famiglia sulla base dei dati contenuti nel World Population Prospects delle Nazioni Unite.

Gli studiosi, armati di modelli matematici sofisticati, hanno esaminato la relazione tra un individuo, i suoi antenati e i suoi discendenti nel corso del tempo. Attraverso questa analisi, sono emersi dati significativi che delineano una trasformazione sostanziale nella struttura familiare globale.

Declino dei legami tra i giovani

Secondo lo studio, entro il 2100, il numero di parenti per individuo diminuirà del 38%. Questo declino sarà particolarmente evidente tra i consanguinei più giovani, come cugini e nipoti. In contrasto, si prevede un aumento significativo nel numero di bisnonni e nonni. Questo trend è già evidente da decenni, con l’aspettativa di vita che si è estesa notevolmente.

In Italia, ad esempio, nel 1950, l’età media della nonna di una donna di 35 anni era di 77,9 anni, mentre nel 2095 si prevede che sarà di 87,7 anni. Questo cambiamento è evidente anche nei numeri, con una riduzione significativa nel numero medio di parenti viventi. Le donne di 65 anni nel 1950 avevano in media 41 parenti, ma entro la fine del secolo corrente, si stima che una donna della stessa età avrà solo 25 parenti in vita. Questo fenomeno non riguarderà solo l’Italia ma avrà impatti globali, con riduzioni più marcate in Sud America e nei Caraibi rispetto a Nord America ed Europa.

Implicazioni sociali ed economiche

Questo cambiamento epocale non si tradurrà solo in numeri demografici. Avrà profonde ripercussioni sociali ed economiche. Dal punto di vista economico, il numero crescente di anziani rispetto alla forza lavoro attiva metterà a dura prova i sistemi previdenziali. Per garantire un adeguato livello di assistenza sociale, sarà necessario incrementare i servizi di cura forniti agli anziani, sia da istituzioni pubbliche che da enti privati.

Diego Alburez-Gutierrez, ricercatore del Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock, avverte che questi cambiamenti richiederanno una riflessione approfondita da parte dei politici di tutto il mondo. La trasformazione nella struttura familiare implicherà sfide significative, e solo affrontandole con consapevolezza e strategie innovative si potranno mitigare gli impatti negativi.

Un nuovo capitolo per la famiglia

In un mondo in costante evoluzione, la famiglia, considerata la cellula di base della società, non può restare immutata. La trasformazione demografica delineata da questo studio suggerisce l’urgente necessità di adattarsi e prepararsi per il futuro. Solo attraverso una comprensione approfondita e una risposta proattiva alle sfide in arrivo, la famiglia può continuare anche in futuro a svolgere il suo ruolo fondamentale nella tessitura sociale, offrendo supporto, legami e un senso di appartenenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.