Incendi Sicilia: due roghi nell’area etnea, interviene anche un Canadair | VIDEO

Temperature primaverili oggi in Sicilia, soprattutto nel settore orientale dove si registrano picchi di +23-24°C. In queste condizioni, i Vigili del Fuoco stanno fronteggiando due incendi divampati nell’area etnea. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono impegnati dal primo pomeriggio ad Adrano, insieme a volontari della Protezione Civile, a spegnere un incendio in località Filiciusa. Trattandosi di zona impervia e difficile da raggiungere con i mezzi terrestri, è stato richiesto anche un intervento aereo eseguito tramite un Canadair. Il territorio interessato è di circa 72 mila metri quadri: è stato spento e messo in sicurezza.

Inoltre, un vasto incendio di vegetazione è divampato nei pressi di Zafferana Etnea, lungo la SP92: sul posto sta operando personale del Corpo Forestale

