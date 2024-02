“Smokehouse Fire”, vasto incendio in Texas: muri di fiamme spinti da venti potenti, un morto | FOTO

MeteoWeb

Sta rallentando l’avanzata del 2° più grande incendio forestale nella storia del Texas, mentre i venti e le temperature sono scesi, ma l’enorme fronte è ancora fuori controllo mentre minaccia ulteriori morti e distruzioni. Lo “Smokehouse Fire” è il più grande di diversi grandi incendi che imperversano nella sezione rurale del Panhandle dello Stato. Ha carbonizzato 3.370 km quadrati e si è esteso fino all’Oklahoma. I pompieri hanno fatto pochi progressi nel circondarlo – il contenimento era appena al 3% – ma le previsioni di oggi con temperature più basse e possibilità di pioggia danno la speranza di progressi prima di un nuovo aumento sia di temperature che venti questo fine settimana. Le autorità non hanno specificato la causa di innesco degli incendi, ma venti forti, erba secca e temperature insolitamente calde hanno certamente alimentato le fiamme.

Una 83enne è l’unica vittima confermata finora, ma con le fiamme ancora minacciose in una vasta area, le autorità devono ancora condurre una ricerca approfondita delle vittime o contare le numerose case e altre strutture danneggiate o distrutte. Nim Kidd, capo della Divisione di Gestione delle Emergenze del Texas, ha affermato che le previsioni del fine settimana e “la pura dimensione e portata” dell’incendio sono le sfide più grandi per i pompieri. “Non voglio che la comunità là si senta al sicuro pensando che tutti questi incendi non cresceranno più“, ha detto Kidd. “È ancora una situazione molto dinamica“.

Il più grande incendio registrato nella storia dello Stato è stato l’incendio del 2006 all’East Amarillo Complex, che ha bruciato circa 3.630 km quadrati e ha causato 13 morti. Questa settimana, muri di fiamme sono stati spinti da venti potenti mentre enormi colonne di fumo si alzavano nell’aria attraverso la regione scarsamente popolata.

