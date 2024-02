Incendio a Valencia, “è colpa del poliuretano”: il materiale killer dovrebbe essere bandito da anni, ma il passato è stato dimenticato

MeteoWeb

Nel cuore pulsante di Valencia, tra i viali fiancheggiati da palazzi maestosi e le strade piene di vita, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la città e oltre. L’incendio che ha divorato il palazzo nel centro urbano ha lasciato dietro di sé un’atmosfera di sgomento e dolore. Mentre il fumo si dissolveva nell’aria e le fiamme divoravano tutto ciò che incontravano, l’intera comunità era sospesa tra la speranza e la disperazione.

Le origini del fuoco: una miccia di poliuretano

Secondo le prime indagini condotte dalle autorità competenti, sembra che l’incendio abbia avuto origine da una fonte familiare e sinistra: il poliuretano. Un materiale ampiamente utilizzato per la sua versatilità e le sue molteplici applicazioni, ma altrettanto noto per la sua infiammabilità. Il rivestimento di poliuretano, collocato sotto le placche di alluminio che adornavano la facciata del palazzo, ha agito come un accelerante, trasformando le fiamme in un vortice incontrollabile che ha divorato l’edificio in meno di mezz’ora.

Le parole della vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia, Esther Pchades, risuonano con una sinistra verità: “Quel materiale infiammabile avrebbe dovuto essere bandito, soprattutto dopo l’incendio di un edificio a Londra nel 2005“. Tuttavia, sembra che la lezione non sia stata imparata, e ora Valencia paga il prezzo di una tragica negligenza.

Ecco perché si continua ad utilizzarlo

Il poliuretano, nonostante i suoi evidenti rischi, continua ad essere utilizzato in molteplici settori e applicazioni. I suoi vantaggi sono innegabili: leggero, economico, versatile. Può sostituire materiali più costosi come l’acciaio e l’alluminio, offrendo soluzioni più economiche e pratiche. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, dalla produzione di ruote e rulli alla creazione di paraurti e raschiatori personalizzati.

Tuttavia, a che costo? L’incendio a Valencia ha messo in luce i pericoli intrinseci al poliuretano. La sua infiammabilità lo rende un rischio costante per la sicurezza pubblica, mentre le normative sembrano non essere in grado di tenerne il passo. È giunto il momento di un confronto serio e onesto sui rischi e i benefici del poliuretano, affinché tragedie come quella di Valencia non si ripetano mai più.

Il prezzo da pagare

Per comprendere appieno il dilemma del poliuretano, è essenziale confrontarlo con alternative più sicure. Rispetto alla gomma, il poliuretano offre una maggiore resistenza all’abrasione e una gamma più ampia di durezze, ma a che prezzo? La sua infiammabilità potrebbe trasformare un vantaggio in una condanna.

Anche confrontato con la plastica e il metallo, il poliuretano sembra offrire vantaggi significativi in termini di resistenza e versatilità, ma il suo rischio ignifugo rimane una spada di Damocle sopra le nostre teste.

Testimonianze di una tragedia

Mentre il fumo dell’incendio si dissolve nell’aria di Valencia, le voci dei sopravvissuti risuonano con un’urgenza inquietante. Hanno visto le fiamme divorare i loro ricordi, sentito il calore dell’inferno avvicinarsi sempre di più. Le testimonianze narrano di una lotta disperata per la sopravvivenza, di vite spezzate e di speranza perduta.

“Abbiamo visto i vetri esplodere per il fuoco e la temperatura è diventata insopportabile e siamo fuggiti fuori. Ma c’erano ancora molte persone all’interno, che urlavano disperate cercando i loro parenti e alle quali i pompieri hanno detto di mettere panni bagnati sotto le porte per tentare di bloccare le fiamme e il fumo. Sembra una zona di guerra“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.