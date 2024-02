Inganno olfattivo: gli animali “guidati dal naso” per risparmiare le piante

MeteoWeb

Nella costante ricerca di metodi ecologici ed efficaci per proteggere le colture e preservare la biodiversità, i ricercatori dell’Università di Sydney hanno sviluppato un approccio innovativo basato sull’ingegnoso utilizzo degli odori. Contrariamente alle strategie tradizionali spesso costose e dannose per l’ambiente, questa nuova metodologia presenta un’alternativa che potrebbe trasformare la nostra comprensione della coesistenza tra uomo e natura. Questo studio, recentemente pubblicato su Nature Ecology & Evolution, potrebbe rappresentare una pietra miliare nella protezione delle piante in tutto il mondo.

Il dilemma degli erbivori

Gli erbivori, come wallabies ed elefanti, rappresentano una minaccia significativa per le colture e le piante protette, creando sfide complesse a livello ecologico ed economico. Le misure tradizionali, quali recinzioni o il controllo letale degli animali, spesso sollevano questioni etiche e presentano limitazioni temporali. In questo contesto, la ricerca dell’Università di Sydney propone un approccio innovativo e sorprendente.

L’Inganno Olfattivo

La linfa vitale di questa rivoluzionaria strategia risiede nell’utilizzo di odori artificiali provenienti da piante che gli erbivori evitano naturalmente. Invece di ricorrere all’eliminazione degli animali o a mezzi tradizionali di dissuasione, i ricercatori hanno creato una “soluzione olfattiva fittizia” capace di imitare l’odore di piante non gradite agli erbivori. I risultati sperimentali dimostrano che i semi di alberi piantati accanto a questa soluzione erano 20 volte meno suscettibili di essere consumati dagli animali.

Successo dell’esperimento

Impiegando il wallaby delle paludi come modello di erbivoro, gli studiosi hanno selezionato la Boronia pinnata, un arbusto sgradevole, e l’Eucalyptus punctata, una specie gradita, per testare il concetto. I risultati sono stati stupefacenti: sia la soluzione di B. pinnata che la pianta reale hanno dimostrato di essere altrettanto efficaci nel proteggere i semi di eucalipto dal pascolo dei wallaby. L’efficacia di questo approccio è stata confermata anche in studi condotti con elefanti africani.

Vantaggi rispetto ai metodi tradizionali

Ciò che rende questa strategia unica è la sua economicità, umanità e la sua capacità di interagire armoniosamente con i comportamenti naturali degli erbivori. A differenza di sostanze repellenti come l’olio di peperoncino o l’olio motore, che tendono a perdere efficacia nel tempo a causa dell’abitudine degli animali, gli odori artificiali mimano le scelte alimentari quotidiane degli erbivori, impedendo loro di abituarsi.

L’approccio innovativo potrebbe rappresentare una svolta nella protezione delle piante a livello mondiale. La sua versatilità consente di adattarlo a diverse specie di erbivori, mammiferi o potenzialmente invertebrati, che si basano sull’informazione odorosa delle piante per cercare cibo. Questo rende la tecnica adatta sia alla conservazione che alla protezione delle colture agricole.

In un’era in cui la conservazione delle piante è cruciale per la sopravvivenza del nostro pianeta, l’utilizzo intelligente degli odori potrebbe essere la chiave per bilanciare la coesistenza tra la natura e l’agricoltura. L’Inganno Olfattivo apre la strada a soluzioni innovative e sostenibili per proteggere le piante, dimostrando che, talvolta, la natura stessa fornisce le risposte più efficaci.

