Inquinamento atmosferico, l’UE un passo più vicina ad affrontarlo

I gruppi della salute in tutta Europa chiedono al Parlamento europeo e agli Stati membri di adottare rapidamente l’accordo raggiunto nel trilogo sull’aggiornamento degli standard europei sull’aria pulita dell’UE (direttiva rivista sulla qualità dell’aria ambiente). L’accordo concordato la scorsa notte include aggiornamenti sui livelli massimi per i principali inquinanti atmosferici, requisiti di monitoraggio rafforzati, migliori informazioni per le persone, compresi i gruppi vulnerabili. Il progetto di legge introduce anche nuove norme di accesso alla giustizia e al risarcimento. L’accordo provvisorio deve ora essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, prima di entrare in vigore (con un periodo di transizione di due anni).

L’inquinamento atmosferico grava pesantemente sulla salute delle persone nell’UE e sull’economia: il 97% della popolazione urbana respira un’aria considerata non salutare, con conseguenti centinaia di migliaia di morti premature e centinaia di miliardi di euro di costi sanitari ogni anno. L’inquinamento atmosferico colpisce tutti e in modo sproporzionato i più vulnerabili, come i malati, i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e coloro che affrontano disuguaglianze di salute.

I gruppi della sanità europei sono uniti nel loro appello agli Stati membri per contribuire a garantire che la sofferenza inaccettabile causata dall’inquinamento atmosferico possa essere messa fine con limiti di valore legalmente vincolanti basati sulla scienza e sulla salute.

La Vice Direttrice HEAL Anne Stauffer ha ringraziato i decisori che hanno lavorato per ottenere un accordo che protegge la salute: “L’accordo sulla direttiva sulla qualità dell’aria ambiente della scorsa notte è un grande passo avanti verso un’aria pulita in Europa. Sebbene, purtroppo, il compromesso non sia all’altezza dell’aggiornamento completo con le raccomandazioni scientifiche, il pacchetto ha un enorme potenziale per alleviare la sofferenza delle persone, prevenire le malattie e ottenere risparmi economici. Esortiamo tutti i parlamentari europei e gli Stati membri ad adottare questa revisione prima delle elezioni europee, poiché si tratta di una legge aggiornata con un chiaro valore aggiunto per le persone“.

Il dott. Christiaan Keijzer, Presidente del Comitato Permanente dei Medici Europei, ha dichiarato: “Gli standard di qualità dell’aria dell’UE devono essere urgentemente aggiornati. I medici in tutta Europa sono d’accordo sul fatto che abbiamo bisogno di una migliore qualità dell’aria, e le autorità pubbliche e i governi nazionali devono agire per aiutare a ridurre il carico di malattia“.

Xavier Brenez, CEO delle Mutualités Libres, ha affermato: “Un’aria pulita farà risparmiare agli Stati membri una grande quantità di denaro per l’assistenza sanitaria grazie alla riduzione delle visite dei medici di base e delle visite di emergenza. Per il Belgio, raggiungere gli standard dell’OMS per l’inquinamento da particolato permetterebbe un risparmio di € 43 milioni nelle spese sanitarie annuali dalle visite dei medici di base risparmiate“.

Hanna Boogaard, Co-presidente della Società Internazionale per l’Epidemiologia Ambientale Europa, ha concluso: “L’inquinamento atmosferico è un importante fattore di rischio per la salute pubblica. Abbiamo bisogno che i governi, le autorità locali e altri organismi facciano del loro meglio per affrontarlo, specialmente perché la scienza mostra che anche bassi livelli di inquinamento atmosferico influenzano la salute“.

