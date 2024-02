Ogni anno di studio è un anno in più di vita! La scienza rivela l'”investimento” vincente

MeteoWeb

Negli ultimi anni, una ricerca pubblicata su The Lancet Public Health ha gettato luce su un’affascinante connessione tra il percorso educativo di un individuo e la sua aspettativa di vita. L’istruzione, si scopre, non solo apre le porte a una mente più acuta e ad opportunità di carriera più ampie, ma contribuisce anche in modo significativo a preservare la salute e allungare la vita.

Ogni anno di studio è un anno di vita guadagnato

Lo studio, condotto su oltre 10.000 dati provenienti da 59 Paesi industrializzati e in via di sviluppo, svela che il rischio di mortalità diminuisce di circa il 2% per ogni anno di istruzione completato a tempo pieno. Questo significa che chi completa l’intero ciclo di educazione primaria, secondaria e terziaria, impiegando in Italia 13 anni, può godere di una riduzione del 26% del rischio di mortalità. Un dato ancora più sorprendente emerge per coloro che perseguono anche gli studi universitari (18 anni in totale), con una riduzione del 34% rispetto a chi non ha ricevuto istruzione formale.

Benefici dello studio

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i benefici dell’istruzione non sono limitati ai più giovani. Anche tra coloro che hanno superato i cinquant’anni, si osserva un impatto positivo sulla mortalità associato all’educazione ricevuta. Un investimento nel sapere si traduce, dunque, in un investimento per la salute a tutte le età.

L’istruzione può influenzare positivamente la salute in diversi modi. Innanzitutto, un individuo istruito è più propenso a comprendere e adottare uno stile di vita sano, compresi l’esercizio regolare e una dieta equilibrata. Inoltre, l’accesso a informazioni sulla salute e la consapevolezza dei rischi può essere maggiore tra coloro che hanno ricevuto un’educazione più approfondita.

Studi dimostrano che le persone istruite hanno una maggiore probabilità di avere accesso a servizi sanitari di qualità e di aderire a pratiche preventive. Questo può ridurre l’incidenza di malattie croniche e migliorare la qualità complessiva della vita. Inoltre, l’istruzione può influire positivamente sulla salute mentale, riducendo il rischio di depressione e altri disturbi psicologici.

Nonostante il comune stereotipo che associa l’apprendimento ai giovani, investire nell’educazione continua per gli individui di tutte le età può comportare significativi benefici per la salute a lungo termine. Pertanto, promuovere l’istruzione dovrebbe essere considerato un pilastro fondamentale per il benessere della società in ogni fase della vita.

La cruda realtà: ecco che succede a chi non studia

All’estremo opposto dello spettro, si trova chi non ha mai frequentato un’aula di classe. Per costoro, gli effetti sulla salute sono paragonabili al consumo quotidiano di cinque o più bevande alcoliche o al fumo di dieci sigarette al giorno per dieci anni consecutivi. Questo confronto evidenzia il peso significativo dell’istruzione sulla salute generale.

L’assenza di istruzione è spesso correlata a risultati negativi per la salute. Le persone che non hanno mai avuto l’opportunità di frequentare la scuola possono trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di accesso a informazioni cruciali sulla salute e servizi medici. Questa mancanza di consapevolezza può portare a comportamenti a rischio e a una scarsa adesione a pratiche sanitarie preventive.

Inoltre, l’istruzione è strettamente legata all’occupazione e al reddito, fattori che influenzano direttamente l’accesso alle cure mediche. Chi non ha mai frequentato la scuola può trovarsi in una situazione di svantaggio socio-economico, con conseguenze dirette sulla sua salute. La mancanza di opportunità educative può tradursi in un ciclo intergenerazionale di povertà e malattia.

Investire nelle risorse educative e nell’accesso all’istruzione può contribuire a ridurre tali disparità e a promuovere una popolazione più sana e informata. La consapevolezza dei gravi impatti sulla salute derivanti dalla mancanza di istruzione dovrebbe fungere da catalizzatore per sforzi mirati a garantire l’accesso all’educazione per tutti.

Colmare il divario educativo

L’associazione tra istruzione e aspettativa di vita non è una novità, ma questo studio fornisce numeri concreti che sottolineano l’importanza cruciale di investire nell’istruzione. Claire Henson, uno degli autori dello studio, sottolinea come colmare il divario educativo possa ridurre le disuguaglianze nella mortalità, un aspetto critico specialmente nei Paesi meno sviluppati.

La ricerca evidenzia che un livello più elevato di istruzione è correlato a un miglioramento significativo delle prospettive di vita. Le persone istruite tendono ad adottare stili di vita più salutari, avere un maggiore accesso ai servizi sanitari e essere più consapevoli delle pratiche preventive. Di conseguenza, riducendo il divario educativo, si può influenzare positivamente l’aspettativa di vita e abbattere le disuguaglianze nella salute.

La consapevolezza di questi risultati dovrebbe motivare politiche e programmi che mirano a garantire l’accesso all’istruzione in tutto il mondo. Colmare il divario educativo non è solo un investimento nel futuro intellettuale di una società, ma anche una strategia efficace per promuovere la giustizia sociale e migliorare la salute globale della popolazione.

I benefici socio-economici dell’istruzione

David Finch, direttore dell’ente di beneficenza The Health Foundation, spiega che l’istruzione non solo fornisce conoscenze, ma migliora anche le connessioni sociali e la capacità di prendere decisioni informate. In breve, l’educazione fornisce gli strumenti necessari per una vita migliore. Inoltre, in Paesi come gli Stati Uniti, dove l’assistenza sanitaria non è pubblica, un livello di istruzione più elevato può tradursi in un accesso migliore alle cure, creando una barriera protettiva per la salute in situazioni cruciali.

La formazione non si limita a fornire una base di conoscenze, ma ha profondi impatti socio-economici. Le persone istruite tendono a essere più coinvolte nella comunità, creando legami sociali che contribuiscono al benessere collettivo. Queste connessioni sociali, a loro volta, possono svolgere un ruolo cruciale nel supportare la salute mentale e fisica.

In aggiunta, l’istruzione agisce come un catalizzatore per il miglioramento della qualità della vita. Dotati di competenze più avanzate e di una maggiore consapevolezza, gli individui istruiti sono più in grado di adottare stili di vita sani, prendere decisioni informate sulla propria salute e gestire situazioni complesse.

Questo studio ci ricorda che l’istruzione è un investimento non solo nel futuro professionale, ma anche in una vita lunga e sana. In un mondo in cui le disuguaglianze sono sempre più evidenti, colmare il divario educativo si rivela un passo fondamentale verso una società più equa e salutare. Investire nelle menti dei giovani è, quindi, un investimento nella prosperità di tutta la comunità.

