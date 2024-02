La Cina sta costruendo il Ponte dei record: è progettato sulla base di quello di Messina

MeteoWeb

Si chiama Ningbo-Zhou Railway Xihoumen Road-Railway Bridge ed è un Ponte straordinario, perchè con la sua realizzazione nella provincia dello Zhejiang, la Cina batte ben sette record mondiali. La lunghezza totale del Ponte sarà di 3.118 metri con la luce centrale di 1.488 metri.

Si tratta di un Ponte misto, sospeso e strallato e avrà un impalcato stradale e ferroviario, esattamente come il Ponte sullo Stretto di Messina a cui i progettisti si sono rifatti per realizzare il progetto sulla base del Messina Style.

I record del Ponte di Ningbo-Zhou

Il ponte stradale-ferroviario con la campata più lunga del mondo

La campata principale del ponte è di 1.488 m, rendendolo il primo Ponte sul mare al mondo sia per uso stradale che ferroviario.

Il ponte più largo del mondo nel suo genere

Il ponte avrà un impalcato stradale e ferroviario, con una ferrovia centrale e le due corsie autostradali su entrambi i lati. Per la prima volta verrà utilizzato un impalcato con tre cassoni. I cassoni principali saranno larghi 68 metri, al centro saranno alti 5 metri e le sezioni standard saranno lunghe 28 metri.

I pali di fondazione per ponti con il diametro più grande del mondo

La fondazione della torre principale sul lato dell’isola di Cezi utilizzerà 18 pali con diametro di 6,3 m.

Il ponte stradale e ferroviario sul mare con la torre più alta del mondo

La torre principale utilizzata sarà del tipo ad “A” con un’altezza di 294 metri sovrastata da una corona a forma di loto.

Il blocco di ancoraggio nella roccia più grande del mondo

L’ancoraggio sul lato dell’isola di Jintang utilizzerà la roccia come blocco di ancoraggio attraverso numerosi fori.

La prima fondazione a cassone incassato al mondo

La torre principale sul lato dell’isola di Jintang avrà una fondazione a cassettone circolare incassata nel fondale con un diametro di 58 m.

Il ponte ferroviario e stradale ad alta velocità che attraversa il mare utilizzerà per la prima volta un sistema di cavi ad ampiezza variabile.

Il cavo principale varierà da una distanza laterale di 6 m in cima alla torre ad una distanza laterale di 26,6 m a metà campata. È la prima volta che un sistema di cavi ad ampiezza variabile verrà utilizzato su un ponte ferroviario ad alta velocità.

L’eccezionalità del progetto del Ponte: così il Messina Style viene utilizzato in tutto il mondo

Spesso si dice erroneamente che quello del Ponte sarebbe un progetto definitivo “vecchio”, soltanto perchè risale a 12 anni fa. E invece il progetto definitivo del ponte approvato nel 2011 rappresenta i massimi standard di ingegneria a livello internazionale. Infatti tutti i ponti sospesi a grande luce realizzati nel mondo oggi si rifanno al Messina Style, compreso il recentissimo ponte sullo stretto dei Dardanelli, il Çanakkale Bridge, inaugurato il 18 marzo 2022 con una campata unica centrale di 2.023 metri di lunghezza. La stragrande maggioranza dei ponti a grande luce realizzati, in corso di realizzazione e di prossima costruzione in tutto il mondo, prendono esempio dagli studi e dalle caratteristiche tecniche del ponte sullo Stretto di Messina. Infatti, a partire dal progetto di Massima del 1992, elaborato dalla società Stretto di Messina, la concezione e i risultati raggiunti per il ponte sullo Stretto di Messina sono stati resi noti in ambiente internazionale suscitando un enorme interesse e molte iniziative di studi che si sono trasformate in realizzazioni nei decenni successivi. Quel progetto del 1992 non era all’avanguardia, ma molto di più: gli ingegneri che l’hanno realizzato hanno avuto alcune idee geniali come le invenzioni del triplice cassone e del profilo alare, che hanno consentito di superare le colonne d’ercole dei mille metri come limite di lunghezza dei ponti a campata unica, e oggi consentono a tutto il mondo di realizzare ponti così straordinari.

Il progetto di Massima del 1992, che trenta anni fa delineava un possibile futuro e del quale non esistevano applicazioni, è oggi del tutto attuale e sta iniziando solo in questi anni a tradursi in realizzazioni in tutto il mondo, con l’aspettativa che molte altre seguiranno in futuro, facendolo divenire il riferimento principale dello stato dell’arte mondiale dei ponti di grandissima luce, noto come “Messina style”. Smentendo clamorosamente le baggianate di chi ritiene che con la Società dello Stretto di Messina siano stati “sprecati soldi pubblici“, proprio quegli studi realizzati grazie a quegli investimenti hanno consentito di scrivere una pagina straordinaria nell’ingegneria internazionale che va ben oltre il Ponte sullo Stretto di Messina ma che riguarda decine di opere straordinarie in tutto il mondo:

