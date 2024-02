Lanciato il satellite PACE, svelerà i misteri oceanici e atmosferici | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un razzo Falcon 9 di SpaceX che trasporta il satellite PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) della NASA è stato lanciato dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station alle 07:33 ora italiana.

PACE, un nuovo satellite rivoluzionario

Quello lanciato oggi è un nuovo satellite rivoluzionario che fornirà uno sguardo senza precedenti sulla microscopica vita marina della Terra e sulle minuscole particelle atmosferiche. Il liftoff, inizialmente previsto per martedì mattina, è stato rinviato 2 volte a causa delle avverse condizioni meteo nel sito di lancio. Le condizioni per oggi sono state valutate come favorevoli al 95%.

La missione farà luce sul ruolo di aerosol, nuvole e fitoplancton sulla salute degli oceani e sul riscaldamento globale. I 3 strumenti a bordo di PACE, inclusi 2 polarimetri e una telecamera, cattureranno una cascata di dati su diverse lunghezze d’onda della luce che ci permetteranno di vedere cose che non siamo mai stati in grado di vedere prima.

Sebbene progettata come una missione di 3 anni, PACE ha abbastanza carburante per continuare ad orbitare e studiare la Terra per un massimo di 10 anni. Si unirà a una flotta di oltre due dozzine di missioni scientifiche della Terra della NASA che orbitano intorno al nostro pianeta e raccolgono dati su oceani, terra, ghiaccio e atmosfera per fornire maggiori informazioni su come sta cambiando il clima della Terra.

Insieme, missioni come PACE e la missione internazionale Surface Water and Ocean Topography, nota come SWOT, lanciata nel 2022, potrebbero anche cambiare il modo in cui i ricercatori comprendono gli oceani della Terra.

Il decollo di PACE, missione al via

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.