Il lander Odysseus alla conquista della Luna: oggi una “grande sfida”, domani l’epico allunaggio

Odysseus rimane in rotta per un atterraggio sulla Luna questa settimana. Il lander lunare costruito da Intuitive Machines ha completato 2 accensioni del motore nello Spazio profondo il 16 febbraio e il 18 febbraio ed è sulla giusta rotta, ha dichiarato l’azienda. La missione è decollata con un razzo Falcon 9 SpaceX il 15 febbraio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, e tutti i sistemi e gli strumenti sono operativi.

L’atterraggio sulla Luna di Odysseus

Il lander sarà presto messo alla prova. “La più grande sfida fino ad oggi per Odysseus“, ha sottolineato Intuitive Machines, sarà “l’inserimento in orbita lunare“, previsto oggi 21 febbraio. Un burn inserirà Odysseus in orbita intorno alla Luna in preparazione per l’atterraggio domani, giovedì 22 febbraio, alle 23:49 ora italiana.

L storico obiettivo

Odysseus punta a essere il primo lander lunare privato a raggiungere in sicurezza la superficie della Luna, dopo alcuni tentativi falliti da parte di altre aziende negli ultimi anni. Potrebbe anche essere il primo lander degli Stati Uniti a farlo dal volo Apollo 17 della missione con equipaggio del dicembre 1972.

Il sito di atterraggio è un piccolo cratere a circa 300 km dal Polo Sud della Luna, più o meno dove la NASA spera di inviare astronauti nell’ambito del programma Artemis dell’agenzia di esplorazione lunare. Artemis III dovrebbe effettuare l’atterraggio storico nel 2026 circa, a seguito di un recente ritardo per diversi motivi tecnici.

La scienza a bordo

I 12 payload a bordo di Odysseus includono 6 strumenti della NASA come parte del programma Commercial Lunar Payload Services, o CLPS. Questo programma mira a portare payload scientifici della NASA sulla Luna su una serie di lander privati, per esplorare l’area in anticipo rispetto alle missioni Artemis.

Gli esperimenti scientifici della NASA a bordo del lander indagheranno su questioni che vanno dalla tecnologia di atterraggio di precisione all’osservazione di come l’atterraggio stesso influisce sulla regolite (roccia e terra) sotto il lander mentre raggiunge la superficie.

La 2ª missione CLPS

Odysseus, la cui missione è nota come IM-1, è la seconda missione CLPS a volare nel 2024. Astrobotic ha lanciato il lander Peregrine nello Spazio l’8 gennaio con il primo liftoff del razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance. Anche se il lancio è andato bene, una perdita di carburante a bordo di Peregrine ha costretto il team di missione a indirizzare il lander verso una distruzione controllata nell’atmosfera terrestre il 18 gennaio.

