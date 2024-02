Scoperta archeologica senza precedenti nel Regno Unito: trovato un letto funerario romano a Londra

MeteoWeb

Gli archeologi che lavorano nel centro di Londra hanno scoperto un luogo di sepoltura contenente un letto di legno utilizzato in un funerale romano. Una squadra del Museo di Archeologia di Londra (MOLA) ha effettuato la scoperta vicino al viadotto di Holborn, nel cuore di Londra, sei metri sotto il livello stradale moderno. Raffigurazioni di letti utilizzati come parte dei funerali sono comuni nell’arte romana. Tuttavia, il letto funerario trovato in questo sito, preservato dal fango umido del fiume sotterraneo Fleet, è il primo esempio completo mai scoperto in Gran Bretagna. Realizzato in rovere di alta qualità, il letto ha piedini intagliati e giunti fissati con piccoli pioli di legno.

In una dichiarazione, Heather Knight, responsabile del progetto presso il MOLA, ha affermato che il livello di conservazione dei reperti in legno “ci ha davvero sbalordito“. Michael Marshall, uno specialista dei ritrovamenti del MOLA, ha detto alla CNN che “i mobili romani in legno sopravvivono solo in circostanze eccezionali” e che il letto è unico “per essere stato smontato e collocato nel terreno completo”.

Una parte del sito era stata scavata negli anni ‘90. Tuttavia, “il letto è stato una sorpresa assoluta, perché non abbiamo mai visto nulla di simile prima“, ha detto Marshall.

Una persona di alto rango

Non sono stati trovati altri corredi funerari con la sepoltura del letto, ma si trattava quasi certamente di una persona di alto rango, ha spiegato Marshall. “È un mobile incredibilmente ben fatto. Si tratta di un pezzo di falegnameria vera e propria, non di qualcosa che è stato messo insieme in modo approssimativo. È uno dei mobili più eleganti che siano mai stati recuperati nella Britannia romana”.

Un altro cimitero nel sito

Questi reperti romani sono solo l’ultimo strato rivelato nello spaccato del sito attraverso la storia di Londra. Secondo il MOLA, gli scavi hanno rivelato anche che nel XVI secolo sul sito esisteva un altro cimitero.

Dopo la devastazione del Grande Incendio di Londra del 1666, il sito vide nuova vita, con la costruzione di case, negozi e un pub, che alla fine furono sostituiti da magazzini vittoriani. Nel suo ultimo capitolo, il sito viene trasformato in uno spazio ufficio per lo studio legale globale Hogan Lovells, che intende esporre alcuni dei reperti archeologici.

Oltre ai resti scheletrici, gli archeologi hanno rinvenuto nel sito romano anche oggetti personali, come perline, una fiala di vetro e una lampada decorata, che si pensa risalga al primissimo periodo di occupazione romana, tra il 43 e l’80 d.C. “È sorprendente che sia decorata con il disegno di un gladiatore sconfitto, il che è una cosa meravigliosa“, ha osservato Marshall. Immagini simili sono state trovate in precedenza in contesti funerari a Londra e Colchester. “C’è qualcosa nel simbolismo del gladiatore sconfitto che ha senso in un contesto funerario. Un gladiatore sconfitto è qualcuno che sta morendo, ovviamente, ma combatte anche contro la morte. Quindi l’analisi di queste sepolture dimostra che ci sono scelte molto sottili sul modo in cui la gente piangeva i propri morti”, ha affermato l’esperto.

Marshall ha affermato che la scoperta di tali manufatti nell’ultima dimora di alcuni dei primi residenti della Londra romana consente agli archeologi di “esplorare ulteriormente il ruolo che i mobili potrebbero avere avuto” nei funerali romani e di “far brillare una nuova luce” su tali rituali.

Gli ultimi ritrovamenti seguono la scoperta, avvenuta l’anno scorso, di un mausoleo romano “incredibilmente raro” sotto un cantiere nel sud di Londra, vicino alla riva sud del fiume Tamigi.

