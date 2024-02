Arriva la Luna piena della Neve: sarà l’ultima dell’inverno e diversa dalle altre

MeteoWeb

Nel fine settimana finale di febbraio potremo ammirare una Luna Piena che, però, sarà diversa da molte altre che sorgono durante l’anno. Il plenilunio di sabato 24 febbraio sarà una “Microluna”, il che significa che apparirà leggermente più piccola nel cielo e non brillerà come le altre Lune Piene durante l’anno. È la controparte della Superluna, ormai ben nota. Una Microluna può essere più piccola del 14% e meno luminosa del 30% rispetto a una Superluna.

L’orbita della Luna

Le dimensioni apparenti della Luna sono legate alla sua orbita intorno alla Terra, che non è un cerchio perfetto. Ci sono punti in cui è più lontana dal nostro pianeta, facendola sembrare leggermente più piccola, e momenti in cui è più vicina, facendola apparire un po’ più grande. È quasi impossibile per l’occhio umano rilevare il cambiamento di dimensioni, ma è più evidente in un confronto lato a lato.

La Luna della Neve

La Luna Piena di febbraio è anche conosciuta con diversi soprannomi, molti dei quali si riferiscono al tipico clima del mese in Nord America. “Luna della Neve” è il soprannome più comune, poiché febbraio è spesso uno dei mesi più nevosi in Nord America. Altri soprannomi includono Luna del Procione, Luna dell’Aquila Calva e la Luna dell’Orso Nero.

L’ultima Luna Piena dell’inverno

La Luna Piena di questo fine settimana sarà l’ultima Luna Piena dell’inverno, poiché la successiva sarà dopo l’equinozio di marzo, che segnerà l’arrivo della primavera astronomica nell’emisfero settentrionale.

