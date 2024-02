Luna, a San Valentino il nuovo lancio di un lander privato: ci prova Odysseus

MeteoWeb

A San Valentino, non saranno solo gli innamorati a sospirare guardando la Luna, perché un altro lander, Odysseus, verrà lanciato per tentare il primo storico allunaggio di un’azienda privata. Alle 6:57 (ora italiana) di mercoledì 14 febbraio si aprirà, infatti, la finestra di lancio per la missione IM-1 della compagnia texana Intuitive Machines. Il lancio è previsto dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida con un razzo Falcon 9 di SpaceX e potrà avvenire in una finestra di più giorni, secondo quanto annunciato da Intuitive Machines.

La missione IM-1 vedrà protagonista il lander Odysseus, di 675 chilogrammi di peso, che porterà a bordo sei carichi utili della NASA e sei carichi commerciali. Il via libera definitivo al lancio arriverà solo dopo la riuscita del test di rifornimento, previsto per il 7 febbraio: si tratta di una prova cruciale perché il lander deve essere caricato con ossigeno liquido e propellenti di metano mentre si trova sulla piattaforma poco prima del lancio, una procedura che ha richiesto modifiche all’infrastruttura della piattaforma 39A. Secondo Intuitive Machines, se il lancio di Im-1 riuscirà entro la finestra prevista, l’allunaggio potrebbe essere tentato intorno al 22 febbraio.

Se il lancio non potrà avvenire durante la finestra di febbraio, la prossima opportunità si presenterà a marzo.

Questo nuovo tentativo di allunaggio privato arriva dopo il fallimento della missione Peregrine dell’americana Astrobotic dello scorso gennaio, e prima ancora del lander Hakuto-R M1 della giapponese ispace nel 2023 e Beresheet della compagnia israeliana SpaceIL nel 2019.

La missione del lander “Odysseus”

La missione IM-1 mira a fare atterrare Nova-C (altro nome con cui è indicato il lander Odysseus ) vicino a un cratere d’impatto chiamato Malapert A, che si trova entro i 10 gradi di latitudine del Polo Sud lunare. Quest’area è di grande interesse per scienziati e sostenitori dell’esplorazione, poiché si ritiene che contenga grandi quantità di ghiaccio d’acqua.

Il lander Odysseus trasporta 5 strumenti scientifici della NASA tramite il programma Commercial Lunar Payload Services. CLPS mira a servirsi di lander robotici privati per raccogliere dati scientifici che apriranno la strada a una presenza umana permanente sulla Luna, obiettivo del programma Artemis della NASA.

Gli strumenti NASA di IM-1 includono un sensore di discesa e atterraggio basato su laser, un sistema di telecamere progettato per catturare in dettaglio il contatto lunare di Odysseus e un nuovo tipo di “indicatore di livello del carburante spaziale”, che utilizzerà sensori per misurare la quantità di propellente rimasto nei serbatoi del lander, una sfida nell’ambiente di microgravità. Odysseus trasporta anche 6 payload commerciali, per una varietà di clienti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.