Nuova storica missione verso la Luna: a San Valentino il lancio del lander privato Nova-C

Un razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà questa settimana un nuovo lander privato verso la Luna per l’azienda Intuitive Machines e la NASA. La prima missione Nova-C, chiamata IM-1, partirà il 14 febbraio con payload per la NASA e altri clienti. Il lancio è previsto per le 12:57 ora locale (06:57 ora italiana) dal Pad 39A della NASA presso il Kennedy Space Center in Florida. Se tutto andrà come previsto, IM-1 atterrerà sulla Luna il 22 febbraio, hanno dichiarato la NASA e Intuitive Machines.

IM-1 fa parte del Commercial Lunar Payload Services program della NASA e trasporta esperimenti della NASA “con un focus sulle interazioni tra pennacchi di polvere e superficie, interazioni tra meteo spaziale e superficie lunare, radioastronomia, tecnologie di atterraggio di precisione e comunicazione e navigazione per future tecnologie di navigazione autonoma“, ha spiegato l’Agenzia spaziale statunitense.

La missione del lander lunare Nova-C di Intuitive Machines, o “Odysseus”

La missione, chiamata IM-1, mira a fare atterrare Nova-C vicino a un cratere d’impatto chiamato Malapert A, che si trova entro i 10 gradi di latitudine del Polo Sud lunare. Quest’area è di grande interesse per scienziati e sostenitori dell’esplorazione, poiché si ritiene che contenga grandi quantità di ghiaccio d’acqua.

Il lander Nova-C, che Intuitive Machines ha chiamato Odysseus, trasporta 5 strumenti scientifici della NASA tramite il programma Commercial Lunar Payload Services. CLPS mira a servirsi di lander robotici privati per raccogliere dati scientifici che apriranno la strada a una presenza umana permanente sulla Luna, obiettivo del programma Artemis della NASA.

Gli strumenti NASA di IM-1 includono un sensore di discesa e atterraggio basato su laser, un sistema di telecamere progettato per catturare in dettaglio il contatto lunare di Odysseus e un nuovo tipo di “indicatore di livello del carburante spaziale”, che utilizzerà sensori per misurare la quantità di propellente rimasto nei serbatoi del lander, una sfida nell’ambiente di microgravità. Odysseus trasporta anche 6 payload commerciali, per una varietà di clienti.

Lander spaziali privati verso la Luna

Nova-C non sarà il primo lander lunare supportato da CLPS a spiccare il volo. Il titolo spetta al veicolo spaziale Peregrine di Astrobotic, lanciato l’8 gennaio nella prima missione mai effettuata dal nuovo razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance.

Vulcan Centaur ha portato a termine il suo compito con successo, ma Peregrine ha subito una fatale perdita di carburante poco dopo il rilascio dallo stadio superiore del razzo. Gli operatori del lander sono riusciti a mantenerlo operativo nello Spazio profondo per 10 giorni, guidandolo infine in una distruzione controllata nell’atmosfera terrestre. Odysseus potrebbe quindi diventare il primo veicolo spaziale privato a compiere con successo un atterraggio lunare.

