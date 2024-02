Maltempo, a Messina e Reggio Calabria la più grande piovuta da un anno: 200mm in Aspromonte, 100mm sui Peloritani | DATI

MeteoWeb

L’area a cavallo dello Stretto di Messina è stata la più colpita dal maltempo dello scorso weekend e in modo particolare nella giornata di domenica 25 febbraio, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni precedenti. I quantitativi pluviometrici caduti al suolo sono stati eccezionali: fino a 200mm in Aspromonte e oltre 100mm sui Peloritani.

Questa mattina, infatti, il risveglio è stato accompagnato dall’immagine dell’enorme vastità di detriti e fango sgorganti in mare dalla foce di ogni torrente, appositamente ingrossato per le improvvise piene. Le temperature, inoltre, sono sempre rimaste elevate: la minima odierna è stata di ben +11°C sia a Reggio che a Messina, e in montagna ha nevicato soltanto oltre i 1.600 metri in Aspromonte, lasciando che a valle si riversasse un enorme quantitativo di pioggia.

Ecco i dati pluviometrici complessivi del peggioramento:

Reggio Calabria : 185mm a Gambarie d’Aspromonte, 133mm a Platì, 112mm ad Arasì, 108mm a Solano, 107mm a Cardeto, 98mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 92mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 89mm a Rosario Valanidi, 83mm a Molochio, 72mm a Montebello Ionico, 71mm a Melìa, 70mm a Roccaforte del Greco, 61mm a Catona, 59mm a Scilla, 57mm a Palmi, 55mm a San Luca, 48mm a Bagnara Calabra, 44mm a Reggio Calabria.

: a Gambarie d’Aspromonte, a Platì, ad Arasì, a Solano, a Cardeto, a Santa Cristina d’Aspromonte, a Sant’Alessio in Aspromonte, a Rosario Valanidi, a Molochio, a Montebello Ionico, a Melìa, a Roccaforte del Greco, a Catona, a Scilla, a Palmi, a San Luca, a Bagnara Calabra, a Reggio Calabria. Messina: 110mm a Rocca Timogna, 104mm a Portella Arena, 94mm a Cumia, 86mm a Pizzo Rosarello, 84mm a Messina San Michele, 83mm a Rimiti, 77mm a Monte Craparo, 84mm a Castanea delle Furie, 76mm a Saponara e Rometta, 72mm a Bisconte, 67mm a Calvaruso, 66mm a Mandanici e Fondachelli, 64mm ad Altolia, 60mm a Giampilieri.

L’immagine satellitare dell’area come si presentava questa mattina con le ampie schiarite e l’Etna innevata abbondantemente oltre i 1.600 metri di quota:

