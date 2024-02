Maltempo Reggio Calabria: frane ovunque dopo le piogge del weekend | FOTO

MeteoWeb

Dopo un fine settimana di piogge incessanti, intense precipitazioni si sono registrate anche nella notte e nelle scorse ore in Calabria: la rotazione del ciclone nel basso Jonio ha attivato forti correnti di maestrale che hanno determinato la formazione di piogge torrenziali nel Reggino. I terreni saturi hanno innescato frane e microfrane in diverse località: nelle immagini a corredo dell’articolo gli smottamenti che questa mattina sono stati segnalati lungo la strada di collegamento tra Reggio Calabria e Gambarie d’Aspromonte, alcune delle quali hanno anche interrotto la viabilità. Proprio nella località montana sono stati registrati ben 34 mm di pioggia dalla mezzanotte.

