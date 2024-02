Maltempo, allarme in Campania: situazione critica, rischio alluvioni

MeteoWeb

E’ una notte di paura per il maltempo che sta colpendo la Campania con fenomeni particolarmente intensi: le piogge sono torrenziali, tanto che tra Avellino e Salerno i corsi d’acqua sono tutti in piena. Nel pomeriggio-sera di oggi sono già caduti 139mm di pioggia a Bagnoli Irpino, 113mm a Castiglione del Genovesi, 110mm a Mercato San Severino, 107mm a Corbara e Gragnano, 105mm a Cava de’Tirreni, 102mm a Nocera e a Piano Verteglia, 98mm a Laceno, 97mm a Vietri sul Mare, 93mm a Roccapiemonte, 84mm a Frassineto.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, durante la notte e nella giornata di domenica con piogge persistenti e torrenziali. E’ alto il rischio di inondazioni e allagamenti per straripamenti, oltre a frane e smottamenti. E nel corso della giornata di domenica il maltempo più estremo si estenderà anche alla Calabria tirrenica.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.