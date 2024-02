Maltempo, in Trentino Alto Adige torna la neve: fiocchi anche a bassa quota

MeteoWeb

La perturbazione in atto al Nord Italia ha riportato la neve in Alto Adige. Dopo solo alcuni giorni di clima primaverile, con temperature che hanno raggiunto persino i +20°C, questa mattina la provincia più settentrionale d’Italia si è svegliata sotto uno strato leggero di bianco, con le temperature che a Bolzano non superano i +5°C. I fiocchi di neve stanno cadendo anche a quote relativamente basse, fino a 600 metri, mentre la pioggia si registra nelle località a barra altitudine. Lungo l’autostrada A22 del Brennero, le corsie sono parzialmente coperte di neve tra Vipiteno e il confine di Stato, con il passo Gardena chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Secondo il servizio meteorologico provinciale, nelle prossime ore è atteso un aumento delle precipitazioni. Al momento, sta nevicando in Alta Val Venosta, Val Passiria e Val Sarentino.

L’estesa precipitazione sta interessando anche il Trentino, ma per il momento non ha creato particolari disagi. Sta nevicando mediamente oltre i 1100 metri di quota. Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio Gestione Strade, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie di tale servizio.

