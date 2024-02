Maltempo, ancora problemi per l’approvvigionamento idrico di Messina

MeteoWeb

Continuano i problemi di approvvigionamento idrico di Messina dopo il guasto provocato dal maltempo di ieri a Fiumefreddo, dove il vento ha spezzato un albero che è caduto su un traliccio elettrico che alimenta il sistema di pompaggio dell’acqua verso il capoluogo peloritano.

In serata l’Amam ha avvisato che “da domani lunedì 12 febbraio la distribuzione idrica tornerà in tutte le zone cittadine, sebbene con possibili variazioni di orario. Mentre, la conclusione della riparazione ai cavi danneggiati dal maltempo e il ripristino della funzionalità della linea elettrica, è prevista per martedì”.

