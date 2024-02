Maltempo Basilicata: allagamenti e alberi pericolanti a Potenza

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza hanno effettuato oggi più di quindici interventi a causa del maltempo, che ha provocato pericoli come alberi pericolanti, allagamenti e il recupero di veicoli bloccati per l’acqua alta. Tra questi interventi, due sono stati particolarmente impegnativi. Il primo è avvenuto sul fiume Basento, all’altezza della località Tre Mari, dove un grosso tronco d’albero, trasportato dalla corrente, si è incagliato, creando un blocco che ha minacciato un’abitazione nelle vicinanze dell’argine. Per rimuoverlo, il personale è intervenuto con tecniche specifiche per il soccorso fluviale e alluvionale (SFA), lavorando in assetto fluviale per circa due ore.

Il secondo intervento è l’incendio di un’autovettura sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza: una Range Rover è andata a fuoco nel tratto di strada dove vi è il restringimento di corsia, all’altezza dell’uscita autostradale di Balvano. Non si sono registrati feriti e l’arteria è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo.

