Continua il maltempo al Sud: ancora temporali e grandine in Sicilia, forti piogge in Puglia | FOTO e VIDEO

Giornata di maltempo oggi sulle regioni del Sud, colpite da piogge e temporali. Nel pomeriggio, forti temporali hanno interessato la Sicilia, e interessano ancora il suo settore orientale, scaricando in poche ore 37mm a Sinagra (ME), 28mm a Sferro (CT) e 24mm a Catania. I fenomeni ora stanno risalendo verso il Tirreno. Spettacolari le immagini del satellite che mostrano l’evoluzione dei temporali sulla metà settentrionale dell’isola nel corso del pomeriggio odierno.

Per il secondo giorno consecutivo, la Sicilia è stata colpita da intense grandinate che hanno imbiancato le strade e provocato disagi, come nel caso della grandine caduta sulla Palermo-Catania. Colpito dalla grandine anche il Siracusano, capoluogo compreso, ma anche Pedagaggi e Carlentini, così come il Palermitano, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La grandine imbianca Vicari, nel Palermitano

Nelle ultime 24 ore, il settore della Sicilia più colpito dalle piogge è stato quello nordorientale, con picchi di oltre 90mm nel Messinese. Tra i valori pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 94mm a Gualtieri Sicaminò, 82mm a Montagnareale, 72mm a Case Migliardo, 71mm a Porticella, 66mm a San Piero Patti, 55mm a Montalbano Elicona, 51mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 50mm a Rodì.

Forti piogge hanno colpito anche la Calabria, con 79mm a Soveria Mannelli, nel Catanzarese, 57mm a Palmi, nel Reggino, 39mm a Morelli Soprana (CS), 38mm a Soverato (CZ), 36mm a Decollatura (CZ), 35mm ad Arcavàcata (CS), 30mm a Morano Calabro (CS), 29mm a Cosenza.

Forti piogge anche in Campania, con picchi di 60mm ad Ariano Irpino, 44mm a Castellammare di Stabia, Baselice, 43mm a Laceno, 42mm a Roscigno, 37mm a Corbara, Padula, 36mm a Nocera, 35mm a Sorrento.

Il maltempo ha colpito anche la Puglia, provocando accumuli pluviometrici importanti soprattutto sui settori centrali della regione e sul litorale ionico ma anche al confine con la Campania. Tra i dati più rilevanti, segnaliamo: 50mm a Roseto Valfortore, 45mm a Castelluccio Valmaggiore, 39mm a Cassano delle Murge, Mottola, 31mm a Molfetta, Santeramo in Colle, 30mm a Terlizzi, 28mm a Cerignola, 22mm a Taranto.

In Molise, si registrano picchi sui 40mm di pioggia nel sud della regione, vicino al confine con la Campania: in particolare, 41mm a Tufara e Gambatesa, 36mm a Campobasso, 34mm a Riccia.

Anche domani, venerdì 1 marzo, sarà una giornata di maltempo sparso in tutt’Italia, con ulteriori temporali diffusi al Centro-Sud.

