Maltempo in Calabria, spettacolare arcobaleno nella tempesta di Scilla | FOTO

Piove in Calabria con forti temporali sul versante tirrenico della Regione, esattamente come previsto nei giorni scorsi. Dal Pollino all’Aspromonte, le precipitazioni in corso sono molto intense e a tratti temporalesche. Le temperature sono in calo: a Cosenza la colonnina di mercurio è scesa a +10°C, a Reggio Calabria ci sono +12°C, comunque non si può dire che faccia freddo considerando che siamo all’11 febbraio.

Particolarmente spettacolare l’arcobaleno che è spuntato a Scilla nel pomeriggio, prima del tramonto: il borgo della Costa Viola era ancora illuminato dal sole basso all’orizzonte sulla Sicilia, mentre il cielo cupo annunciava tempesta come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

