Raffiche di oltre 100km/h in Calabria, tragedia sfiorata a Palmi: tetto cade sui tavolini in centro | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo infuria sull’Italia e si estende anche alle regioni del Sud dopo aver fatto cadere tanta pioggia al Nord, con picchi di oltre 350mm in 48 ore in Liguria. Da stamattina, soffia un forte vento di scirocco sulle regioni meridionali, con raffiche da uragano in Sicilia. In Calabria, in serata il vento ha superato i 100km/h, come a Palmi, nel Reggino, dove questa sera si è sfiorata la tragedia. Le forti raffiche di vento, infatti, hanno divelto un tetto, che è finito sui tavolini di un bar nel centro storico. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si è rischiata la strage, considerando le tante persone che affollano che la zona il sabato sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.