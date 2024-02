Neve forte sulle Alpi: almeno 70cm di neve fresca nel Verbano | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Sta nevicando copiosamente sulle Alpi, anche se solo ad alta quota. La neve che sta cadendo abbondante è comunque una manna dal cielo dopo settimane di anticiclone che avevano spogliato le montagne del loro manto bianco, lasciando paesaggi surreali. Le nevicate sono più abbondanti sulle montagne di Piemonte e Valle d’Aosta, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo. È spettacolare il paesaggio sull’Alpe Lusentino, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove sono caduti almeno 70cm di neve fresca. Bella nevicata anche ad Usseglio Pian Benot, a 1.600 metri s.l.m. nel Torinese. Tra le altre località, segnaliamo anche 20cm di neve a Palanfrè, località del Cuneese a 1379 metri di quota, e 17cm a Pragelato, nel Torinese (1.500 metri). Semplicemente spettacolare.

Bellissime anche le immagini da Cervinia, località a 2000 metri in Valle d’Aosta, dove sono caduti almeno 40-45cm di neve, mentre si misurano 115cm al suolo. Bella nevicata anche per le valli del Monte Rosa, con almeno 40cm al Passo dei Salati a 2970 metri di quota.

Bellissima nevicata imbianca Cervinia

Incantevole paesaggio innevato a Usseglio Pian Benot

Nevica copiosamente anche sulle Alpi lombarde: incantevoli le immagini da Madesimo, località a 1.550 metri di quota in provincia di Sondrio.

Mentre nella notte le nevicate andranno esaurendosi sulle Alpi occidentali, si intensificheranno sui settori orientali nella giornata di domani, domenica 11 febbraio, in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Pragelato, nel Torinese, sotto la neve

Le immagini di Pragelato imbiancata dalla neve

Paesaggio innevato a Pragelato

Le immagini della nevicata a Pragelato

