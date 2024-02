Piogge torrenziali in Liguria, oltre 350mm in 48 ore: ora il maltempo si sposta al Centro-Sud

MeteoWeb

Continua a piovere sulle regioni del Nord grazie all’ondata di maltempo di stampo autunnale in atto sull’Italia, che sta portando tanta pioggia, neve sulle Alpi ma anche forti venti. I fenomeni ora si stanno estendendo anche sulle regioni del Centro-Sud. Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Liguria, dove al Passo del Faiallo, nel Savonese, sono caduti oltre 350mm nelle ultime 48 ore! Superati i 300mm anche nella vicina Urbe-Vara Superiore. Savona da ieri supera i 160mm. Solo dalla mezzanotte al Passo del Faiallo sono caduti 234mm di pioggia, 212mm a Campomorone, 191mm a Masone località San Pietro, 155mm a Pietralavezzara, 140mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 138mm a Ruta di Camogli, 137mm a Genova Fabbriche, 133mm a Bragalla, 129mm a Masone località Vallechiara, 124mm a Cadibona, 119mm a Genova Begato, 118mm a Mignanego, 117mm a Pezzonasca, Pian dei Preti, 112mm a Montoggio, 109mm a Varazze, Santa Maria di Rapallo, 103mm a Genova Multedo, 93mm a Genova Sestri, 92mm a Ventimiglia, 89mm a Imperia.

Queste piogge abbondanti hanno provocato allagamenti, frane e smottamenti nella regione, ingrossando anche i corsi d’acqua. In queste condizioni, un migrante è stato travolto dalla piena del fiume Roja a Ventimiglia. L’uomo, che viveva sull’argine del fiume, è stato colto di sorpresa dall’innalzamento del corso d’acqua. È stato salvato da un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del 118 e dei Carabinieri. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e a trasferirlo su un’ambulanza, dopodiché è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo.

Forti piogge anche in Piemonte, Lombardia e Veneto

Forti piogge anche sulla zona appenninica del Piemonte, dove segnaliamo 132mm a Fraconalto, 111mm ai Piani di Carrega, 99mm a Bosio, 61mm a Ponzone, 58mm al Lago Lavagnina. A seguito delle abbondanti piogge nell’Alessandrino, il torrente Erro si è avvicinato al livello di guardia a Cartosio ed è in netta crescita anche il torrente Terdoppio a Caltignana, nel Novarese.

Picchi sui 100mm si registrano, infatti, anche nell’Alto Piemonte: 104mm a Piano Audi, 96mm a Someraro, 93mm a Pallanza, 72mm a Traversella, 90mm al Mottarone, 89mm al Monte Mesma, 83mm a Nebbiuno, 80mm a Borgomanero, Cesara, 77mm a Cellio, 76mm a Varallo Pombia, 66mm a Trivero, 64mm a Oropa, 63mm a Biella, 57mm a Novara.

Picchi isolati di 60-80mm si registrano anche nell’Alta Lombardia, dove segnaliamo: 81mm a Cugliate Fabiasco, 79mm a Moltrasio, 66mm a Crosio della Valle, 63mm a Somma Lombardo, Besnate, 61mm a Rasa di Varese, 59mm a Brebbia.

Segnaliamo anche picchi di 65mm al confine Veneto-Trentino, nello specifico a Recoaro Terme e al Passo Pian Delle Fugazze, ma anche accumuli localmente sui 50mm tra Vicentino, Bellunese e Trevigiano, con 55mm ad Alano di Piave, 52mm a Conco, 48mm a Miane.

Maltempo verso il Centro-Sud

Il maltempo ora si sposta verso il Centro-Sud, provocando piogge torrenziali in modo particolare nel Lazio e in Campania. Ma in generale domani il maltempo interesserà la quasi totalità del territorio nazionale, escluse le zone più vicine alla costa del medio e basso Adriatico e le zone ioniche. Il maltempo al Sud sarà caratterizzato da forti temporali dovuti ai contrasti termici: possibili anche grandinate e trombe d’aria.

