Vento forte in Sicilia, registrata raffica da uragano a Prizzi | DATI

La stazione SIAS a Prizzi (PA), ubicata sulla cima del Monte d’Indisi a 1124 metri di quota, ha registrato stamattina alle 9 circa una raffica di vento a 2 metri di altezza dal suolo di 46,68 m/s, pari a 168 km/h: è quanto ha reso noto il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. “Il comportamento del pluviometro, che anche nel passato aveva rivelato occasionalmente un non perfetto ancoraggio in casi di vento molto forte, in questa occasione ha reagito producendo un’elevata quantità di scatti in assenza di pioggia, che confermerebbe l’eccezionalità dell’evento odierno,” proseguono gli esperti SIAS. Se confermato il dato, “verrebbe infatti superato il massimo valore precedente di raffica di 42,2 m/s (152 km/h) rilevato il 6 gennaio 2012“.

