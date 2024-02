Maltempo, vento forte in Sicilia: danni a disagi a Palermo, alberi caduti e camion ribaltato

MeteoWeb

Numerose sono state le operazioni di soccorso attuate a seguito del maltempo e del vento forte in provincia di Palermo. Il centralino dei vigili del fuoco è stato letteralmente sommerso dalle chiamate, con centinaia di richieste di intervento pervenute. Si sono verificati crolli di alberi e danni ai tetti, soprattutto nell’area di Mondello, ma anche nel centro della città sono stati segnalati rami caduti. La circolazione stradale è stata gravemente compromessa: ieri sera, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, un camion diretto verso il capoluogo etneo si è capovolto tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la corsia opposta. Si presume che le forti raffiche di vento siano state la causa dell’incidente. Il conducente del mezzo è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese con un’ambulanza del servizio 118, riportando fortunatamente ferite non gravi.

Sono stati effettuati interventi anche nelle zone tra Altofonte e Monreale per gestire la caduta di alberi pericolanti. Un’altra situazione critica è stata segnalata con un albero caduto sulla strada in via Castellana a Palermo. Alberi pericolanti sono stati individuati anche a Cefalù nella contrada Ferla, ad Altavilla nella zona di Piano San Michele, e ad Altofonte lungo via Placido Rizzotto. A Carini è stata riscontrata una grondaia pericolante. Inoltre, un albero caduto lungo la strada Caccamo-Termini ha causato problemi alla viabilità.

