Maltempo in Liguria: quasi 80 mm nel Genovese, allagamenti e frane dalla costa all’entroterra

Dalla notte scorsa, nel ponente della Liguria, sono in corso diversi interventi per il maltempo, per risolvere situazioni causate da alberi o rami caduti, nonché da piccoli smottamenti e allagamenti. Questi eventi sono stati scatenati dalle avverse condizioni meteo che hanno colpito la costa e l’entroterra della regione, caratterizzate da piogge abbondanti e che hanno portato all’emanazione dell’allerta meteo gialla. Fortunatamente, gli allagamenti non hanno provocato danni gravi né arrecato disagi alle persone coinvolte. Tuttavia, si è registrato un incidente sulla strada Autofiori, precisamente tra Albenga e Andora, nella provincia di Savona, il quale ha determinato code in entrambe le direzioni di marcia.

Al momento (dalla mezzanotte) si segnalano punte di 79 mm in zona Fiorino (Genova), 78 mm sul Monte Pennello (Genova), 77 mm in zona Torri (Ventimiglia, IM), 70 mm a Ceriana (IM), 68 mm a Urbe (SV). La prima perturbazione di febbraio imperversa sull’Italia, portando piogge al Nord e in Toscana, in estensione anche al resto del Paese nel corso del fine settimana di Carnevale.

