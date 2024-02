Maltempo Emilia Romagna, situazione sotto controllo: continua il monitoraggio dei fiumi

MeteoWeb

La situazione continua a essere sotto controllo in Emilia Romagna dopo il maltempo delle scorse ore. La notte è trascorsa tranquilla. mentre corsi d’acqua e versanti vengono costantemente monitorati. “Si conferma una situazione sotto controllo – ha ribadito Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione Civile -, non si evidenziano problemi particolarmente significativi né sui corsi d’acqua, né in Appennino che non stanno causando isolamenti di popolazione”.

Intanto, per la giornata di domani, venerdì 1 marzo, è stata emessa una nuova allerta meteo, arancione e gialla (per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche), dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile e Arpae.

