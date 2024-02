Maltempo, fiumi in piena in Emilia-Romagna: allerta rossa per l’Enza, esondato il torrente Quaresimo

MeteoWeb

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti a causa dell’esondazione del torrente Quaresimo, provocata dalle intense piogge. È straripato lungo la SP72, in via Ghiardo, all’altezza del civico 1, nel territorio del Comune di Cavriago, al confine con Reggio Emilia. Quest’area è principalmente rurale e non coinvolge abitazioni. Il personale della Provincia di Reggio Emilia è stato prontamente allertato e il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico per precauzione.

Per quanto riguarda i fiumi regionali, a S. Ilario d’Enza, la piena del fiume Enza ha raggiunto la soglia critica di allerta rossa, registrando una quota di 2 metri e 17 cm, superando di 7 cm la soglia rossa stabilita. “Le intense piogge in corso stanno determinando piene su vari corsi d’acqua provinciali e in città. In particolare, il torrente Enza ha superato la soglia rossa“: è quanto ha affermato il sindaco di Parma, Michele Guerra. “La situazione è in costante monitoraggio da parte degli enti preposti, con la nostra Protezione Civile e la nostra Polizia locale già presenti nei luoghi più critici. Alle 8 di questa mattina abbiamo aperto la Sopi (Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile) di via del Taglio. Vi invito a seguire i canali istituzionali per tenervi aggiornati in merito all’evoluzione dell’evento e a seguire le indicazioni di sicurezza della Protezione Civile“.

Anche per il torrente Rovacchia, affluente del fiume Taro, a Toccalmatto, la soglia arancione è stata superata, segnalando un livello di 4 metri e 29 cm, mentre la soglia rossa è posta a 4,5 metri.

Numerosi punti di monitoraggio hanno registrato il superamento della soglia gialla: il fiume Arda a Fiorenzuola d’Arda, lo Stirone a Fidenza, il Baganza e il Parma a Parma, il Secchia fino a Rubiera, il Panaro, il Samoggia, la Scoltenna e il Reno fino a Casalecchio.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.