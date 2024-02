Maltempo, tragedia sfiorata nel Varesotto: frana investe tre auto a Cadegliano

MeteoWeb

Si fanno sentire gli effetti del maltempo sul territorio della provincia di Varese. Dopo le forti piogge di ieri, la parete di roccia che costeggia la strada provinciale 39 all’altezza di Cadegliano Viconago si è sgretolata questa mattina, facendo sfiorare la tragedia. Grossi massi, infatti, sono precipitati sulla strada, colpendo tre macchine in transito. La frana ha provocato danni alle vetture ma fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, oltre ai tecnici comunali. Presente anche il sindaco Alberto Almieri. Il tratto stradale è stato chiuso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.