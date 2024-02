Forte maltempo in Georgia: almeno 4 morti e 5 dispersi per una frana

MeteoWeb

Un tragico evento ha colpito la Georgia occidentale, con almeno 4 vittime e 5 persone ancora disperse a seguito di una devastante frana. Temur Mgebrichvili, il capo del Servizio di emergenza georgiano, ha confermato ai media che finora sono stati ritrovati 4 corpi, mentre le ricerche per trovare i dispersi sono ancora in corso. La tragedia ha avuto luogo nella località di Nergueti, situato a circa 170 km di distanza dalla capitale Tbilisi.

Questo incidente riporta alla mente la vulnerabilità della Georgia alle piogge abbondanti e alle inondazioni, fenomeni meteo non insoliti in questa regione. La conformazione del territorio, caratterizzata da ripidi pendii tipici del Paese montuoso, contribuisce ad aumentare il rischio di eventi calamitosi come questo.

Non è la prima volta che la Georgia affronta una tragedia di questo genere. Nel agosto del 2023, una frana aveva causato la morte di 26 persone in una piccola località balneare situata nelle regioni montuose del nord-ovest del Paese. Questi incidenti richiamano l’importanza di misure preventive e di pianificazione del territorio per mitigare i rischi legati a tali catastrofi naturali e proteggere le vite umane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.