Maltempo Lazio, forte pioggia in Ciociaria: albero cade su un’auto, un ferito

MeteoWeb

Il maltempo in atto sull’Italia non ha risparmiato neanche il Lazio oggi, sferzato da pioggia e vento. Nella Ciociaria, i disagi causati dalla pioggia intensa hanno interessato le principali arterie di traffico, determinando rallentamenti e qualche lieve smottamento. A Pignataro Interamna, si è rischiata la tragedia: una quercia si è abbattuta sulla parallela di via Roma finendo su un’auto in transito. Il conducente, un pensionato di 75 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Giorgio a Liri, il personale sanitario del 118 di Cassino ed i Vigili del Fuoco, che hanno liberato l’automobilista, portandolo al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica per accertamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.