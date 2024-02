Maltempo Liguria, frana sull’autostrada A10: carreggiata chiusa

MeteoWeb

In Liguria continuano a prodursi vari effetti sul territorio legati al maltempo di queste ore. Oltre alla grossa frana che ha diviso in due Pieve Ligure, questa sera un’altra frana è caduta nei pressi della autostrada A10 Genova-Savona. L’autostrada è temporaneamente chiusa tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova per consentire le operazioni di pulizia della sede autostradale. Sono finiti sulle corsie alcuni detriti provenienti dalla parete laterale dove, a seguito di un evento franoso dovuto al maltempo, le barriere paramassi hanno contenuto la maggior parte dei detriti. Non risultano mezzi coinvolti e feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, in prossimità dell’uscita obbligatoria, non si registrano turbative alla circolazione in direzione Genova.

