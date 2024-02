Maltempo: Alpi Liguri imbiancate dalla neve, grossa frana taglia in due Pieve Ligure | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve regala paesaggi incantati anche sulle Alpi Liguri. Sul colle del Melogno, valico situato a 1028 metri s.l.m. nella Provincia di Savona, si sono accumulati finora circa 25cm di neve. Salendo di 200 metri, si arriva a circa 35cm ma con accumuli da vento anche di 60cm. Bellissime le immagini a corredo dell’articolo che arrivano dalla Foresta della Barbottina, proprio sul colle del Melogno, segnalate da Simone sui social dei meteo appassionati locali.

Neve sulle Alpi Liguri: spettacolari immagini dal colle del Melogno

Tanta neve sul colle del Melogno, sulle Alpi Liguri

Frana sfiora uno scuolabus a Pieve Ligure

Ma il maltempo non sta regalando solo neve in Liguria. A seguito delle forti piogge delle ultime ore, infatti, una grossa frana è caduta in via Roma, la provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, comune nel Levante di Genova. A cedere è stato un muraglione di una proprietà privata, che ha isolato la parte alta del borgo con quella bassa: sarebbero circa un migliaio le persone che, al momento, possono raggiungere la propria abitazione solo a piedi. I detriti sono caduti davanti a una macchina che era seguita dallo scuolabus delle elementari con a bordo, tra gli altri, il figlio del sindaco Paola Negro. Fortunatamente non ci sono feriti.

