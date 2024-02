Allerta Valanghe nel settore Alpi Liguri Sud: domani pericolo “Moderato”

MeteoWeb

Alla luce delle nevicate in corso, soprattutto sulle montagne imperiesi, e degli automatismi connessi al Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, Arpal ha emesso l’allerta gialla per rischio valanghe nel settore Alpi Liguri Sud. Nello specifico, la situazione descritta nel bollettino Meteomont indica un pericolo Moderato di livello 2 (scala fino a 5) per neve a debole coesione e vento – neve ventata, che sconsiglia le attività al di fuori delle piste battute e segnalate.

