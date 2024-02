Maltempo Lombardia: tanta neve e blackout sul Monte Pora, esondato il Naviglio Sforzesco a Vigevano | VIDEO

MeteoWeb

Con l’ondata di maltempo in atto, le Alpi stanno facendo il pieno di neve dopo un lungo periodo caratterizzato dall’assenza di precipitazioni. Non fanno eccezione le Alpi lombarde, dove si registra anche qualche disagio. Tanta neve è caduta sul Monte Pora, massiccio delle Prealpi bergamasche alto 1880 metri. Probabilmente proprio a causa delle abbondanti nevicate, si è registrato un guasto elettrico che ha mandato ko gli impianti di risalita. Anche case e negozi sono rimasti senza elettricità. Probabilmente la causa del guasto è la caduta di alberi sulle linee di media tensione. Enel è al lavoro per ripristinare la fornitura di energia elettrica.

Fitta nevicata sul Monte Pora

Tanta neve sul Monte Pora, sulle Prealpi bergamasche

In provincia di Pavia, invece, sono state le forti piogge a creare problemi. In mattinata, infatti, il Naviglio Sforzesco è esondato a Vigevano, costringendo all’evacuazione di 850 studenti dall’Istituto ITIS di Caramuel.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.