Maltempo Lombardia, torrente Staffora in piena: chiuso ponte a Voghera

Oggi pomeriggio è stato chiuso, in via precauzionale, il ponte di via Piacenza a Voghera (Pavia) a causa dell’aumento del livello di piena del torrente Staffora, dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Il ponte verrà riaperto non appena il livello dell’acqua scenderà e a conclusione delle verifiche della struttura.

“In seguito al monitoraggio costante delle infrastrutture sul territorio comunale, si è ritenuto opportuno prendere questa decisione in via precauzionale, in quanto il ponte ha raggiunto il livello della scala graduata oltre il quale è consigliabile la chiusura – sottolinea il sindaco Paola Garlaschelli -. Si tratta di una chiusura del tutto preventiva, anche in considerazione delle previsioni metereologiche avverse che si protrarranno nell’arco della settimana. La situazione verrà monitorata dal nostro ufficio tecnico: non appena ci saranno sviluppi, andremo ad informare tempestivamente la cittadinanza sui canali di comunicazione. La sicurezza dei cittadini e degli automobilisti in transito rimane sempre una nostra priorità”.

Per quanto riguarda la viabilità, il Comune ha indicato gli itinerari alternativi: gli automobilisti possono percorrere la strada Grippina (che non è percorribile per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate), la strada per Torrazza Coste e la tangenziale Voghera-Casteggio. Sempre in seguito all’attuale ondata di maltempo, a Vigevano (Pavia) questa mattina sono dovuti tornare a casa gli 850 studenti dell’istituto Caramuel: l’esondazione del canale Naviglio Saporiti ha provocato l’allagamento degli scantinati e del piano terra della scuola.

