Il maltempo mette alla prova Dubai: World Governments Summit sotto il diluvio

MeteoWeb

L’inizio del World Governments Summit (WGS) a Dubai è stato oscurato dall’allerta meteo, che ha monopolizzato l’attenzione dei media locali e nazionali negli Emirati Arabi Uniti. Le forti piogge, accompagnate da tuoni e, in alcune aree, grandinate, hanno colpito duramente le principali città emiratine, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture di fronte a eventi meteo estremi. Questa situazione ha acuito la difficoltà di gestire un evento di portata mondiale come il WGS, che ha attirato oltre 25 Capi di Stato e di governo, 140 delegazioni ministeriali e numerosi rappresentanti di organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie.

Le piogge intense, descritte come “di intensità inusuale” per la regione del Golfo, hanno provocato disagi significativi, con infiltrazioni d’acqua anche all’interno di strutture come l’imponente hotel Madinat Jumerirah di Dubai, sede del summit. Questo evento ha richiamato l’attenzione sulle sfide legate all’adattamento al clima.

Le autorità emiratine hanno emanato istruzioni alla popolazione per affrontare l'”eccezionale giornata di pioggia torrenziale“, incoraggiando il lavoro da remoto e limitando la velocità del traffico autostradale per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche il vicino Oman è stato colpito dalle stesse forti ondate di maltempo, con istruzioni simili rivolte alla sua popolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.