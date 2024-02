Maltempo, la neve abbraccia il Piemonte: oggi risveglio fiabesco | FOTO

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione si estende dall’Europa verso il Mediterraneo occidentale, portando un peggioramento al Nord Italia. Le precipitazioni, accompagnate da temporali localmente intensi, interessano soprattutto le Alpi, dove potrebbe anche nevicare abbondantemente fino a quote relativamente basse.

Attualmente, la perturbazione sta interessando anche il Piemonte. Le precipitazioni coinvolgono principalmente le zone alpine comprese tra il Torinese e il Verbano, estendendosi alle pianure circostanti fino al Novarese e al Vercellese. Su Alessandrino, Astigiano e pianura Cuneese le precipitazioni sono più deboli, con la neve che cade intorno ai 600-700 metri di quota.

I fiocchi si sono spinti in alcune località anche a quote basse, ovvero a 300 metri di quota, come nel caso di Ceva e di Niella Tanaro, nel Cuneese, che interessa anche di conseguenza l’autostrada Torino-Savona. Nel Cuneese imbiancato il Santuario di Vicoforte, a 500 metri, Dronero, a 600 metri, ma in particolare località sciistiche come Prato Nevoso, a 1.500 metri, e Limone Piemonte, a 1.000 metri. È tonato a imbiancarsi il Monviso.

Uno strato abbondante si è depositato a Macugnaga, località del Vco oltre i 1.300 metri di altitudine, ma anche nella Piana di Vigezzo, ed è imbiancata anche la Valsesia, tra Vercellese e Novarese. Nel Torinese, la neve ha riportato un paesaggio invernale già a quote modeste, ma soprattutto nelle località sciistiche, da Bardonecchia a Sestriere, dove secondo i dati dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) risultano da 30 cm a quasi un metro di neve al suolo, ma anche Piamprato, in Val Soana, così come nelle Valli di Lanzo, ad esempio a Balme.

Lo zero termico risulta tra i 900 e i 1.000 metri, previsto in rialzo nel pomeriggio verso i 1.200 metri e fino a 1.400 a Nord. Le piogge interessano il resto del territorio. I fenomeni sono previsti in lieve attenuazione nel settore occidentale dal tardo pomeriggio, per riprendere domani, quando la quota neve dovrebbe alzarsi oltre i 1.000 metri, con qualche residuo ancora mercoledì tra Torinese e Cuneese, quando però lo zero termico si alzerà a 2.000 metri.

