Maltempo, oggi alto rischio nubifragi al Sud: piogge torrenziali tra Calabria e Sicilia | LIVE

Una perturbazione oggi favorisce lo sviluppo di un vortice ciclonico che sta già dando luogo a forte maltempo nel Sud della penisola e in Sicilia, aree interessate dalla notte da piogge diffuse, rovesci e locali temporali: il rischio di nubifragi riguarda in particolare Calabria meridionale e Nord della Sicilia, dove si stanno già registrando accumuli rilevanti. L’area più colpita in queste ore risulta essere quella del Palermitano e del Messinese: dalla mezzanotte si segnalano al momento punte di 42 mm a Termini Imerese (PA), 38 mm a Lascari (PA) e 32 mm a Capo d’Orlando (ME).

