Maltempo Piemonte, domani scuole chiuse in due frazioni di Alessandria

Il maltempo sta creando disagi nell’Alessandrino, con allagamenti, cadute di piante e smottamenti. La provincia, infatti, è il settore del Piemonte più colpito dalle forti piogge. A Spinetta Marengo, frazione del capoluogo, l’esondazione del rio Lovassina ha causato allagamenti in via Genova e in altre aree adiacenti. Per questo, è stata decisa l’apertura del Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile Alessandria. La Protezione Civile, congiuntamente con la Polizia locale, sta intervenendo sul posto posizionando sacchi di sabbia sul lato destro della strada, direzione Novi Ligure.

Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha compiuto un sopralluogo nel pomeriggio. Alla luce della situazione attuale l’amministrazione ha deciso, “a titolo precauzionale“, di chiudere le scuole a Spinetta e nell’altro sobborgo di Litta Parodi per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Tir di traverso per la neve: chiusa la statale 21 ‘della Maddalena’

Ma il maltempo fa sentire i suoi effetti anche sul resto del Piemonte. La strada statale 21 ‘Della Maddalena’ è stata chiusa in entrambe le direzioni, al chilometro 26,200, a Vinadio (Cuneo), a causa di mezzi pesanti intraversati per le nevicate. Lo ha reso noto l’Anas, che è intervenuta insieme alle forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire il ripristino in tempi brevi del traffico.

Sempre a causa del maltempo e per il pericolo valanghe, la Protezione Civile della Città metropolitana di Torino ha sconsigliato, in particolare nelle ore notturne, la circolazione su alcuni tratti delle strade provinciali 169 di Prali e 170 di Massello. La commissione locale Valanghe dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca ha infatti emesso un avviso di allerta per “un potenziale aumento del rischio di distacco di valanghe spontanee nelle zone sottoposte al controllo della commissione“. La Viabilità della Città metropolitana sta monitorando la situazione e non esclude di dover chiudere nelle prossime ore al transito gli stessi tratti di strada.

